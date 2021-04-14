Законопроєкт про екоінспекцію не вирішує проблем із навколишнім середовищем, – екологи

Законопроєкт про екоконтроль (№3091) надмірно розширює повноваження екоінспекції, що може призвести до збільшення корупції в екосфері і посилення тиску на бізнес, тому потребує доопрацювання.

Про це розповіли екологи в коментарі "Сегодня". За словами президента Професійної асоціації екологів Людмили Циганок, законопроєкт наділяє екоінспекторів необгрунтовано широкими повноваженнями, що несе в собі корупційні ризики. Водночас будь-яку відповідальність за зловживання з боку інспектора не передбачено.

"В умовах тотальної корупції, яка існує зараз у сфері екології, це ключовий ризик, на наш погляд. І ми побоюємося, що корупція в екологічній системі нікуди не дінеться, а процвітатиме і далі. Якщо не будуть передбачені запобіжники, ми отримаємо черговий меч, занесений над економікою, а навколишнє середовище від цього ніяк не виграє", – сказала Циганок.

Зі свого боку народний депутат Сергій Шахов наголосив: ухвалення законопроєкту в запропонованій редакції та надання екоінспекції надлишкових прав призведе до посилення тиску на бізнес і здатне дестабілізувати роботу промислових підприємств.

"Новий закон і реформування екологічної галузі вкрай необхідні. Але треба дуже уважно підходити до цього питання. Адже державний природоохоронний контроль за багато років повністю себе дискредитував і загруз у корупції. Треба не допустити такого, щоб екоінспекція мала необмежені можливості для тиску на бізнес. Треба проконтролювати, щоб проведення перевірок, які передбачаються в законопроєкті про екологічний контроль, не призводило до зупинки промисловості", – наголосив Шахов.

Раніше президент ІСС Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що проведення екоінспекцією перевірок, які передбачаються в законопроєкті про екологічний контроль (№3091), можуть призвести до зупинки промисловості, тому що умови перевірок дають необмежені можливості екоінспекторам для тиску на бізнес.

Зі свого боку гендиректор УНВА "Укркокс" Анатолій Старовойт вважає, що ухвалення законопроєкту про екологічний контроль може призвести до зриву технологічних процесів на металургійних підприємствах і збільшення викидів заводами.