З "коронавірусного" фонду витратили понад 25 млрд гривень на дороги

Роман Груша Економіка 10:49, 13.01.2021 Оновлено: 10:50, 13.01.2021

В Україні з "коронавірусного" фонду за підсумками 2020 року витратили 25,7 млрд грн на будівництво і ремонт доріг.

Водночас на сферу охорони здоров’я використано 19,4 млрд грн виділених коштів. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Відповідні кошти Міністерство охорони здоров'я України витратило на:

  • на закупівлю апаратів ШВЛ – 84 млн грн;

  • на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я – 3,3 млрд грн;

  • на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я ‒ 2,3 млрд грн;

  • на будівництво, реконструкцію та ремонт приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я ‒ 1,4 млрд грн;

  • на забезпечення лікарень киснем ‒ 1,4 млрд грн;

  • на закупівлю медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення ‒ 3,9 млрд грн;

  • на забезпечення опорних закладів охорони здоров’я цифровими діагностичними рентгенівськими системами ‒ 1 млрд грн;

  • на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам ‒ 5,5 млрд грн.

Також майже 1,4 млрд грн передбачено для закупівлі вакцини проти COVID-19.

На соціальний захист використано 12,8 млрд грн, а на забезпечення правопорядку – 4,5 млрд грн.

За рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету використано 2,8 млрд грн на надання допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони їх діяльності через карантин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці жовтня глава "Укравтодору" Олександр Кубраков пояснив, чому гроші з COVID-фонду витратили на дороги.

Раніше він заявив, що жодного спеціального фонду боротьби з COVID-19 не було – така назва виникла помилково.

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