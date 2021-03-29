Якнайшвидша реформа УЗ забезпечить прозоре тарифоутворення – ЕВА

Уряд має забезпечити продовження розпочатої реформи "Укрзалізниці", що сприятиме зростанню ефективності роботи залізниці та залученню інвестицій і її розвиток. Про це йдеться в заяві на сайті Європейської Бізнес Асоціації.

"Сподіваємося, що Уряд не зволікатиме з обранням нового керівника "Укрзалізниці" та паузи у розпочатій реформі не відбудеться", - зазначається в заяві.

Зокрема, на думку експертів ЕВА, першочергово в рамках реформування УЗ має бути здійснено структурну реформу, а саме відокремлення вертикалей UZ Сargo та UZ Infra. Також в Асоціації наголосили на необхідності припинення практики субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних.

"Традиційно в Україні пасажирські перевезення є збитковими та витрати на їх здійснення покриваються Укрзалізницею внаслідок перехресного субсидування за рахунок прибуткових вантажних, що негативно впливає на фінансовий стан залізничної галузі та на її розвиток, і, по суті, є непрямим додатковим фінансовим навантаженням для представників бізнесу з метою перекриття збитків Укрзалізниці", - зазначили в ЕВА.

Окрім того, одним з ключових моментів в ЕВА вважають створення прозорого механізму тарифоутворення на залізниці. Адже чинна тарифна система є непрозорою та економічно необґрунтованою.

"Крім цього, відсутня прив’язка до типу затрат, що унеможливлює чітке цільове використання тарифів: тяга, вагон, інфраструктура, інвестиції. Необхідно розподілити залізничний тариф на локомотивну, інфраструктурну та вагонну складову (остання вже дерегульована), а також повністю переглянути систему тарифоутворення", - уточнили в ЕВА.

Також в Асоціації нагадали про критичний стан залізничних колій, через що запроваджуються обмеження швидкості на багатьох ділянках. Тож потрібні значні інвестиції в їх ремонт та оновлення. - у найближчі 5 років необхідно ремонтувати до 1000 км колій в рік.

"На сьогоднішній день, вже по одній третій всієї протяжності залізничних колій, а це близько 8,5 тис. км, прострочені планові ремонти, а на 1,1 тис. км діють обмеження швидкості", - зазначається в заяві.

Як відомо, процес реформування Укрзалізниці і її анбандлінгу розпочав Володимир Жмак. Він виділив із складу монополії окремі підрозділи УЗ Карго (вантажоперевезення) та УЗ Інфра (інфраструктурний). Проте Наглядова рада компанії заблокувала процес реформування. А пізніше, одностайним рішенням, взагалі відправила Володимира Жмака у відставку. Буквально наступного дня це рішення підтримав Кабмін. В.о. голови УЗ призначили Івана Юрика, який вже перебував на цій посаді.

Екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян висловив припущення, що звільнення Володимира Жмака пов’язане з переділом повноважень між групами впливу в оточенні президента. Економіст Борис Кушнірук, в свою чергу, переконаний: рішення звільнити Жмака свідчить про те, що доволі широке коло осіб, у тому числі і Наглядова рада компанії, не хочуть реформ. Вони хочуть зберегти "Укрзалізницю" у тому вигляді, який дозволить її подальше розграбування.

Пізніше народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко заявив, що постійна зміна керівництва "Укрзалізниці" негативно позначається на роботі компанії і не дає можливості провести її реформування.