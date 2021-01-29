В Україні можуть розсекретити зарплати у держкомпаніях: Рада зробила перший крок

У Верховній Раді України підтримали в першому читанні законопроєкт №3952 щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях.

Голоси "за" віддали 282 народних депутатів, передає FinClub (щоб подивитися поіменний список, доскрольте сторінку до кінця).

На сайті парламенту зазначено, що автором ініціативи виступив перший віце-спікер Ради, нардеп від "Слуги народу" Руслан Стефанчук.

Інформація про законопроєкт rada.gov.ua

Передбачається, що закон зобов'яже держкомпанії щомісяця оприлюднювати інформацію про зарплати на своїх сайтах.

"У законопроєкті передбачені зміни, спрямовані на забезпечення відкритості та доступу до інформації про принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівників та інших посадових осіб, що сприятиме прозорості їхньої діяльності, запобіганню корупційних правопорушень і надасть громадськості законні підстави для отримання достовірної і повної інформації про витрачання коштів у державних компаніях", – сказано в пояснювальній записці.

Йдеться про компанії, в статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток, паїв) прямо або побічно належать державі та/або територіальній громаді.

До таких держкомпаній, крім інших, відносяться Приватбанк, Ощадбанк, "Укргазбанк", "Укрексімбанк", НАК "Нафтогаз України".

Такі юридичні особи пропонують віднести до розпорядників публічної інформації, а відповідна інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Поіменне голосування за законопроєкт (перше читання):

rada.gov.ua

rada.gov.ua

rada.gov.ua

rada.gov.ua

rada.gov.ua

rada.gov.ua

rada.gov.ua

rada.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів розробив проєкт підвищення окладів чиновникам місцевих рад. Збільшення можуть отримати фахівці, мери, голови сільських рад та їх заступники.