ВАКС зняв всі сумніви в сумлінності прокурорів у справі "Роттердам+", – Піскун

Вищий антикорупційний суд в черговий раз підтвердив сумлінність і законність дій процесуальних керівників у справі "Роттердам+", які після аналізу зібраних слідством матеріалів закрили справу через відсутність в ньому складу злочину.

Про це повідомив екс-генеральний прокурор Святослав Піскун в ефірі телеканалу "Украіна24".

"Якщо ми хочемо домогтися справедливості і чесного рішення, ми повинні жорстко дотримуватися процесуальних норм. Як показує нам рішення Вищого антикорупційного суду, в даному випадку (справі Роттердам+ - прим.) прокуратура дотримується процесуальних норм, і сумлінні її рішення кілька разів знайшли підтвердження в рішеннях Вищого антикорупційного суду ", - зазначив екс-генпрокурор.

Спроби детективів замінити процесуального керівника, який критично оцінив їх роботи екс-генпрокурор порівняв з капризами.

"Опоненти замість того, щоб шукати якісь докази порушень, наприклад, проводити якісь експертизи, наводити якісь факти, які б вплинули на результати розгляду справи, вони пішли по простому примітивного шляху." Нам не подобається краватка у пана прокурора, не той колір краватки, не той колір очей у нього, тому, будь ласка, заберіть цього прокурора з процесу ". Ми так можемо дійти до потім кольору шкіри. Далі ще що-небудь", - додав Піскун.

Він підкреслив, що рішення процесуальних керівників, до того ж підтверджених судом, має беззаперечно виконуватись, інакше кримінальний процес перетвориться на політично мотивоване переслідування.

"Тому нам залишається, звичайно, вірити суду і вірити прокурору, якого держава довірила підтримання обвинувачення від імені держави в цій справі. Іншого виходу немає. Якщо ми почнемо інтерпретувати бажання кожного слідчого в подальших удосконалень якихось мотивів у кримінальній справі, ці справи будуть нескінченно. Вони будуть починатися і вмирати десятки років ", - підсумував Піскун.

Нагадаємо, 17 березня ВАКС втретє підтвердив законність і об'єктивність дій старшого прокурора групи прокурорів САП, який двічі закрив справу "Роттердам +" через відсутність в ньому складу злочину.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало з березня 2017 по серпень 2020. 27 серпня 2020 прокуратура закрила справу за відсутністю складу злочину. В ході слідства не було встановлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.

Це рішення було визнано законним і обгрунтованим Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом, рішення якого вступило чинності 17 листопада 2020.