В Україні зробили важливий крок для доступної іпотеки: 7% річних строком до 20 років

Роман Груша Економіка 11:37, 28.12.2020 Оновлено: 13:45, 28.12.2020

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав статут ПАТ "Українська фінансова житлова компанія", яку створили для реалізації механізму доступної іпотеки.

Йдеться про фінансові інструменти з можливістю отримання кредиту до 7% річних строком до 20 років із залученням до співпраці банків за державного посередництва. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Генеральним директором "Української фінансової житлової компанії" став Василь Шкураков, який працював на посаді заступника міністра фінансів.

Мета діяльності ПАТ – забезпечення функціонування ринку іпотечного кредитування та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення українців житлом.

Міністр фінансів підписав статут ПАТ "Українська фінансова житлова компанія"
Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що метою влади є зниження ставки за іпотекою до 5-7%.

  • Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що банки в Україні мають давати іпотечні кредити максимум під 10% річних. Він пообіцяв "дотиснути" державні та комерційні банки.

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