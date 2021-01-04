В Україні з 8 січня заборонять продаж низки повсякденних товарів: рішення розкритикували

В Україні на час локдауну 8-24 січня заборонили продаж низки повсякденних товарів, експерти Американської торгової палати назвали це "обмеженням прав споживачів".

Відповідну заяву опубліковано на сайті організації. Заборона стосуватиметься продажу побутової хімії, одягу, преси та інших товарів.

Дозволено торгувати в зазначений період лише харчовими продуктами, ліками, виробами медичного призначення, засобами гігієни та зв'язку, а також кормами, ветеринарними препаратами, насінням, засобами захисту рослин.

Весь інший асортимент можна буде замовити тільки з адресною доставкою.

У Палаті пояснили, що, згідно із цим правилом, "навіть у супермаркетах буде заборонено продавати значну частину товарів повсякденного вжитку: побутову хімію та інструменти, одяг, пресу, лампочки, батарейки, дитячі товари для навчання".

Продавці будуть змушені або закрити відповідні відділи або заборонити розрахунок за ці категорії товарів на касі.

"На думку компаній-членів Палати, таке рішення не тільки є прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції, а й потенційно може призвести до виникнення конфліктних ситуацій у магазинах", – йдеться в заяві.

Рішення Кабінету міністрів України експерти організації назвали "нелогічним" і таким, "що вказує на можливі додаткові збитки від такої норми та невдоволення споживачів".

Локдаун в Україні

Локдаун, або "карантин зимових канікул", в Україні мають ввести з 8 до 24 січня 2021 року.

До того ж Кабмін має право зробити це невідкладно, якщо буде різке зростання кількості хворих.

Посилений карантин передбачає заборону роботи:

кафе, барів, ресторанів (крім на винос, доставки та закладів харчування в аеропортах);

магазинів непродовольчих товарів;

кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;

торгово-розважальних центрів;

проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.

На канікули відправлять усі навчальні заклади, крім дитячих садків.

Водночас працюватимуть:

продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі;

відповідно, буде дозволена торгівля харчовими продуктами, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією;

салони краси та перукарні – тільки за попереднім записом, без очікування в приміщенні.

Транспорт продовжить працювати з обмеженнями "помаранчевої" зони:

Маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення.

Метро продовжить перевозити пасажирів без обмеження кількості місць для сидіння.

Внутрішні авіаперевезення також будуть здійснюватися без обмежень. Під час подорожей за кордон варто перевіряти умови в'їзду/виїзду, які встановлено для українців.

Оператори поштового зв'язку продовжать роботу в звичайному режимі.

Чим відрізняється карантин від локдауну?

Локдаун (англ. Lockdown – блокування) – це майже повна заборона вільно залишати свої будинки та жорстке обмеження пересування в межах міста і країни. Водночас карантин – це обмеження для населення, що покликані зупинити темпи поширення вірусу, не впливаючи істотно на звичний ритм життя населення.

Обмеження на час січневого локдауну

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Офісі президента нібито розглядають кілька варіантів дій щодо локдауну з 8 січня, серед яких є його скасування.

Кейс локдауну нібито обговорюється тому, що його введення в момент, коли статистика захворюваності на коронавірус зменшується, є дивним рішенням.