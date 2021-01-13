В Україні подорожчає хліб: на скільки зростуть ціни

В Україні 2021 року продовжиться тренд на підвищення вартості хліба, борошна й кондитерських виробів. За прогнозами експертів, ціни виростуть до 20%.

"Нам варто очікувати підвищення цін на продукти переробки зерна в першій половині 2021 року на 15-20%, – заявив виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин у коментарі "Фокусу".

За його словами, ціни на хліб масових сортів підвищуватимуться повільніше – щонайбільше на 10%. Водночас зростання вартості преміальних сортів хліба та кондитерської продукції становитиме 20-25%.

Підняття вартості відбудеться у зв'язку зі збільшенням закупівельних цін на зернові. Кукурудза тепер продається по 7 тис. грн за тонну, пшениця – 7,5-8 тис. грн за тонну.

Ще в липні кукурудза коштувала близько 5 тис. грн за тонну, а пшениця – приблизно 6 тис. грн за тонну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства спрогнозувало зростання інфляції на початку 2021 року, що призведе до зростання цін на продукти й товари.