Уряд має розібратися з відсутністю результатів роботи Наглядової ради УЗ, – Омелян

Трирічна робота наглядової ради Укрзалізниці загнала компанію в збитки, в ситуацію повинен втрутитись уряд. Про це заявив екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі передачі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

"12 мільярдів збитки Укрзалізниці в 2020 році. Це рекорд. Тобто, навіть коли розпочалася війна, такої цифри ми не мали. Безпосередньо цей показник можна пов’язати з роботою наглядової ради, адже вони призначені ще в далекому 2018 році, і три роки реформують компанію, несуть відповідальність за її політику і за менеджмент, який вони призначають", - сказав Омелян.

Він також наголосив, що при цьому наглядова рада УЗ жодного разу не звітувала перед урядом про свою роботу.

"Коли ми брали, як ми вважали, найкращих фахівців за найвищі зарплати, бо інколи ставки наглядової ради в Укрзалізниці вищі, аніж в німецькій залізниці в Дойчебані. тому ми хотіли б побачити результат хоча б німецький. А отримали, на жаль, дуже-дуже посередньо, якщо не казати від’ємно", - зазначив Омелян.

Він також висловив здивування, що уряд, який є головним акціонером компанії, не втручається в ситуацію, хоча стан УЗ катастрофічний. І не виключив можливу причетність представників уряду до корупційних схем в Укрзалізниці, через дію яких компанію загнали у збитки.

"Факт збитків найбільшої державної компанії точно мав бути предметом тривоги міністра інфраструктури, точно мав розглядатися на уряді під головуванням прем’єр-міністра, оскільки немає профільного віце-прем’єр-міністра. І відповідно мало би бути щонайменше протокольне доручення. Але цього всього або немає, або це приховують, що знову-таки наштовхує на дуже погані думки", - сказав Омелян.

Раніше Володимир Омелян заявляв, що Наглядова рада "Укрзалізниці" не виконує свою роботу і парламент має звернутись до уряду щоб змінити її склад.

Водночас екс-депутат Борислав Береза нещодавно оприлюднив інформацію, що на харчування членів Наглядової ради УЗ компанія витратила понад 2 млн грн і ще 5 млн грн на їх перельоти. Окрім того, за даними Берези, для членів наглядової ради організовувався відпочинок на теплоході "Хвиля", вартість одного такого заходу перевищувала 600 тис.грн.