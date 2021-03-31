"Укрзалізниці" терміново потрібна реформа, – Брукс

Затягування з реформою "Укрзалізниці" негативно позначиться на ситуації в компанії, яка продовжує втрачати споживачів через низьку якість послуг, що надаються. Про це заявив глава ALLRail – міжнародної організації пасажирського транспорту в Європі Нік Брукс в інтерв'ю РБК-Україна.

"Реформа потрібна терміново. Ми закликаємо до лібералізації ринку, тому що доведено: тільки лібералізація веде до ефективних залізничним послуг, які обходяться урядам і платникам податків дешевше", - сказав Брукс.

Він підкреслив: фінанси, які зараз витрачаються на неефективного оператора-монополіста, можна "вивільнити" і витратити на поліпшення всієї залізничної системи. Наприклад, інвестувати в інфраструктуру, яка в даний час знаходиться в критичному стані.

У свою чергу реформування УЗ і інвестиції в поліпшення інфраструктури, за словами Брукса, сприятимуть залученню нових приватних операторів, що позитивно позначиться на якості послуг і збільшить чисельність споживачів послуг УЗ.

"В остаточному підсумку це призведе до швидкого переходу на залізничний транспорт і пасажирів, і вантажоперевізників", - підкреслив Брукс.

За його словами, будь-яке затягування реформи "Укрзалізниці" буде мати негативні наслідки для України.

"Єдиний європейський залізничний ринок стане джерелом нашого колективного майбутнього процвітання і благополуччя. Якщо ж Україна буде як і раніше дотримуватися невдалої історичної моделі - це дуже погано для ЄС, але набагато гірше для самої України", - підсумував Брукс.

Нагадаємо, екс-глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак раніше заявляв, що в 2021 році УЗ буде розділена на 4 профільні компанії за європейськими стандартами, а непрофільні активи виставлять на продаж. Він почав реформу з виділення компаній УЗ Карго і УЗ Инфра, які повинні були займатися вантажоперевезеннями та інфраструктурою відповідно. Але Наглядова рада Укрзалізниці заблокував реформу, а пізніше – звільнив його одноголосним рішенням.

Раніше екс-прем'єр Володимир Гройсман підкреслював: "Укрзалізниця" потребує масштабного реформування та фінансової підтримки від держави для проведення модернізації рухомого складу та інфраструктури. У свою чергу народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко заявила, що зміна керівника "Укрзалізниці" кожні півроку неприпустима, тому уряд і Наглядова рада УЗ повинні переглянути політику призначення керівництва держкомпаній.