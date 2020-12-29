Українцям пояснили, скільки коштуватиме електрика за нічними тарифами

В Україні вартість електроенергії за двозонними тарифами в нічні години (із 23:00 до 7:00) буде коштувати наполовину дешевше від фіксованого тарифу – 0,84 грн/кВт-год.

За тризонними тарифами оплата за спожиту електроенергію в години максимального навантаження (із 8:00 до 11:00 і з 20:00 до 22:00) сягне 1,5 фіксованого тарифу – 2,52 грн/кВт-год. Про це повідомляє "Енергореформа".

Водночас у нічні години потрібно платити 0,4 тарифу (0,67 грн/кВт-год), а в решту часу споживачі оплачують повний тариф.

Уряд установив ціну продажу "Енергоатомом" електроенергії держпідприємству "Гарантований покупець" для забезпечення населення на рівні 150 грн/МВт-год. Для "Укргідроенерго" тариф залишився на рівні 10 грн/МВт-год.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні скасували пільговий тариф на електроенергію, тож перші 100 кВт*год струму подорожчають у 1,86 раза. Крім того, в уряді вже розробляють проєкт нового перегляду цін, який, імовірно, ухвалять після закінчення опалювального сезону.

Отже, зараз розглядається такий варіант: