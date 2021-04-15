Український банк запустив депозитну акцію "Великодня"

У зв'язку з наближенням свят українські банки пропонують своїм клієнтам приємні бонуси. Як повідомили нам у Глобус Банку, вони оголосили про початок спеціальної депозитної акції "Великодня".

Клієнти можуть отримати +1% до стандартної депозитної ставки при розміщенні депозиту в гривні терміном довше року. Якщо ж строк депозиту сягає двох років, у клієнтів є можливість розмістити свої кошти під 11% річних.

"Причин для запуску акції дві, - пояснив нам Дмитро Замотаєв, начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку. - По-перше, ми хочемо привітати наших нинішніх і потенційних клієнтів зі святом Великодня, яке наближається, і зробити їм гарний подарунок. По-друге, серед пріоритетів нашого банку — іпотечне кредитування на первинному ринку. Після запуску держпрограми "Доступна іпотека 7%" воно розвивається швидкими темпами і потребує "довгих" грошей. Тому ми готові розміщувати кошти клієнтів на довший термін на вигідніших умовах. Пропонуємо скористатися цікавою пропозицією".

Термін дії акційних умов - з 12 квітня до 14 травня 2021 року.