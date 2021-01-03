Україна ввела нульове мито на імпорт вин з ЄС

Україна з 1 січня 2021 року ввела нульове мито на ввезення вин з країн Європейського союзу.

Про це повідомило спеціалізоване видання AgroPolit.com. Рішення було ухвалене через зобов'язання України щодо обнулення мита на імпорт товарів протягом семи років після укладення економічної частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом в 2014 році.

До скасування розмір мита за ввезення вина становив €0,3 – 0,4 за літр.

За інформацією видання, в 2019 році Україна експортувала вина на $11,9 млн. Найбільшим зовнішнім ринком для вітчизняних виноробів був Казахстан, куди поставили винної продукції на $1,3 млн. Також значні поставки здійснили до Німеччини – на суму близько $1 млн.

Обсяг імпорту вина в Україну в 2019 році році склав $146,7 млн.

Нагадаємо, в Україні Кабінет міністрів планує в 2021 році підвищити акцизи на алкоголь, що призведе до суттєвого подорожчання напоїв. Ставки акцизного податку на алкогольні напої пропонується збільшити на 11,6%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 січня 2021 року розпочали діяти умови зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Ізраїлем і Україною. В майбутньому це дозволить збільшити товарообіг в два рази, до $2 млрд.