Україна профінансувала Росію на 1 млрд грн через бажання Пінчука імпортувати струм, – політолог

Україна витратила на імпорт електроенергії 1 млрд грн через бажання олігарха Віктора Пінчука отримувати електроенергію з Росії і Білорусі.

Про це заявив політолог Кирило Сазонов на своїй сторінці в Facebook.

"Україна витратила на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі 1 млрд грн. Тобто 1 млрд грн уже пішов з енергосистеми України до бюджетів Білорусі та Росії. Проспонсорувати "дружні" режими, ага. Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука ", - заявив Сазонов.

Він підкреслив, що імпорт в тому числі призвів до виникнення мільярдного боргу по заробітній платі перед шахтарями держшахт.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші два місяці, витрати на імпорт перевищили 900 млн грн.

18 березня про необхідність обмеження імпорту заявив президент Володимир Зеленський, а на наступний день припинити імпорт пообіцяв в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.