Україна не може відмовитись від шкідливих енергопідприємств через борги перед "зеленими" інвесторами, – Гелетуха

Україна не вирішує проблему боргів перед інвесторами у відновлювану енергетику, що зупиняє інвестиції в країну та зберігає високий рівень використання в державі старих енергопідприємств – вугільних та атомних електростанцій.

Про це заявив голова Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха, коментуючи відтік іноземних інвестицій в Україні через невдалу політику уряду в галузі зеленої енергетики.

"Це точно одна з основних причин. Якщо подивитись на сектор енергетики, у нас я вважаю і не було інших інвесторів крім інвесторів в відновлювану енергетику. Фактично не було побудовано ні одного нового блоку в традиційній генерації за всі роки незалежності України. А якраз в сектор відновлюваних джерел було вкладено до 12 млрд долл. і було побудовано понад 8,5 тис. МВт нової відновлюваної генерації", - сказав Гелетуха.

Він підкреслив, що, коли держава перестала виконувати обов’язки щодо виплати боргів і це побачили інвестори, вони одразу ж почали виводити свої інвестиції з України, які планувалося направити на будівництво нових енергетичних потужностей.

За словами експерта, інвестори бажають будувати біолектростанції в Україні, однак держава не зацікавлена в цьому, бо тривалий період часу не може запустити "зелені" аукціони в Україні.

"Я не бачу, як можуть бути виконані плани по зеленому переходу без інвесторів. До речі, у нас теж не дуже зрозуміла позиція з цим зеленом переходом. Ми то переходимо, то не переходимо. Тому що немає чіткого документу, де сказано: ми переходимо до такого-то року і по такій траєкторії", - додав Гелетуха.

На його думку, з боку держави дивно виглядає, коли є заяви про "зелений" енергетичний перехід і в той же час є проблеми з виплатами по "зеленому" тарифу.

Нагадаємо, за інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну у 2020 році склав 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Станом на 1 квітня підприємствам "зеленої" енергетики перераховано 4,6 млрд грн із суми "старого" боргу 2020 року. Рівень розрахунків держави з виплати такого боргу становить 20%.

Заборгованість держпідприємства "Гарантований покупець" перед підприємствами відновлюваної енергетики сягає 17,8 млрд грн.

За результатами опитувань, які організувала експертна організація DiXi Group, понад 80% українців зацікавлені у зменшенні шкідливих викидів в навколишнє середовище і підтримують розвиток зеленої енергетики в Україні.