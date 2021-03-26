Україна має захистити вітчизняний книжковий ринок від контрафактної літератури – ЗМІ

Через контрафактну літературу українські учасники книжкового ринку втрачають десятки мільйонів доларів. Потрібні системні зміни законодавства щодо захисту авторських прав. Про це йдеться в матеріалі "Економічної правди".

За оцінками співрозмовників ЕП з книжкової індустрії, контрафактна література в Україні займає 30-35% ринку. Обсяг всього книжкового ринку країни у 2020 році, за оцінками експертів, сягав 100 млн дол. Тож українські книжкові магазини, видавництва, автори та друкарні втрачають десятки мільйонів доларів, які зжирає контрафакт.

"Підроблені книги проникають через магазини, соцмережі, а іноді – через відомі маркетплейси, завдаючи мільйонних збитків видавництвам та книжковим магазинам, які працюють з легальною продукцією", - зазначається в матеріалі.

В ЄП відзначають, що розповсюдження підробленої літератури в інтернеті – це відповідальність кіберполіції. Проте про гучні справи та затримання виробників контрафактної літератури наразі нічого невідомо. Окрім того, законодавство не дуже суворе до виробників контрафакту. Навіть якщо кіберполіція знайде власників нелегальних друкарень, покарання за порушення авторських прав буде несуттєвим – штраф 34-51 тис грн.

За інформацією видання, з початку 2021 року тему боротьби з контрафактом активно обговорюють у Міністерстві культури та інформаційної політики та Держкомтелерадіо і готують системні зміни в законодавство. Зокрема, Держкомтелерадіо та Мінкульт розробляють проєкт змін до законів про авторські та суміжні права, електронну комерцію та захист прав споживачів.

В свою чергу Мінкульт також бачить проблему у великих маркетплейсах Rozetka, Prom та OLX, які не перевіряють інформацію про продавців літератури та дозволяють поширювати підробки. В Міністерстві планують провести зустріч з керівниками цих компаній.

За оцінкою авторів матеріалу, для боротьби з контрафактом і допомоги українським видавцям, потрібні злагоджена робота правоохоронних органів, нова законодавча база та свідомі читачі.

"Якщо проблему не вирішувати, то нелегали збільшуватимуть свою частку на ринку. У їхніх руках надто багато козирів: попит на дешеву російську літературу, відсутність регулювання та оподаткування, безмежні можливості для просування в інтернеті. Українським видавництвам доведеться ще більше затягнути паски", - наголошується в матеріалі.