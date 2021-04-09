У світі до 2025 року зникне 85 млн робочих місць: які професії будуть затребувані
До 2025 року у світі зникне 85 млн робочих місць, натомість з'явиться 97 млн нових.
Зокрема будуть затребувані професії у галузях технологій, створення контенту та сфері догляду. Про це свідчить прогноз Всеукраїнського економічного форуму Future of Jobs 2020, повідомляє Mind.
Згідно з опитуванням молоді, у світі у майбутньому мають найбільшу перспективу розвитку та інноваційності:
IT (70,2%);
фармацевтика та охорона здоров’я (47,8%);
сфера послуг (37,6%);
енергетика (35,9%).
Натомість пріоритетними для України вважають:
агропромисловість (52,8%);
IT (50,4%);
харчову промисловість (36,4%);
енергетику (34,7%).
Молодь вважає, що можуть зникнути ті професії, які легко автоматизувати, замінити роботами чи іншими технологіями. Залишаться ті професії, що потребують творчості та розумових здібностей.
Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість вакансій в Україні з початку жовтня впала на 13%. Особливо зменшується кількість вакансій у сфері харчування: офіціанти, кухарі, баристи, продавці пива, а також такі спеціальності, як складальники, експедитори, прибиральниці, комплектувальники та різноробочі.
У топі затребуваності на ринку праці опинилися фармацевти, автослюсарі, інтернет-маркетологи, швачки та кур’єри.