У світі до 2025 року зникне 85 млн робочих місць: які професії будуть затребувані

Роман Груша Економіка 11:29, 9.04.2021

До 2025 року у світі зникне 85 млн робочих місць, натомість з'явиться 97 млн нових.

Зокрема будуть затребувані професії у галузях технологій, створення контенту та сфері догляду. Про це свідчить прогноз Всеукраїнського економічного форуму Future of Jobs 2020, повідомляє Mind.

Згідно з опитуванням молоді, у світі у майбутньому мають найбільшу перспективу розвитку та інноваційності:

  • IT (70,2%);

  • фармацевтика та охорона здоров’я (47,8%);

  • сфера послуг (37,6%);

  • енергетика (35,9%).

Натомість пріоритетними для України вважають:

  • агропромисловість (52,8%);

  • IT (50,4%);

  • харчову промисловість (36,4%);

  • енергетику (34,7%).

Молодь вважає, що можуть зникнути ті професії, які легко автоматизувати, замінити роботами чи іншими технологіями. Залишаться ті професії, що потребують творчості та розумових здібностей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість вакансій в Україні з початку жовтня впала на 13%. Особливо зменшується кількість вакансій у сфері харчування: офіціанти, кухарі, баристи, продавці пива, а також такі спеціальності, як складальники, експедитори, прибиральниці, комплектувальники та різноробочі.

У топі затребуваності на ринку праці опинилися фармацевти, автослюсарі, інтернет-маркетологи, швачки та кур’єри.

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