В Україні в січні 2021 року подорожчає газ: де найнижча ціна

В Україні мінімальна ціна газу для населення на січень 2021 року зросла на 17,5%, максимальна – на 19,3%.

Як повідомляє "ГазПравда", найнижча ціна становить 6,99 грн/куб. м, у грудні була 5,95 грн/куб. м. Максимальна ж вартість блакитного палива підскочила на 19,33% – до 10,8 грн/куб. м, в грудні була 9,05 грн/куб. м.

Найнижчу ціну за кубометр запропонувало ТОВ "ГазАП" – 6,99 грн/куб. м.

На другому місці Megawatt – 7,05 грн за кубометр. Третє місце – ТОВ "Агросинтез Трейдинг" за ціною в 7,08 грн за куб. м.

Ціни на газ на січень "ГазПравда"

Максимальну ціну січня в 10,8 грн/куб.м запропонувало ТОВ "Львівенергозбут".

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія "Нафтогаз" встановила нову ціну для українців. Вартість газу становитиме 7,22 грн/куб. м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки). У грудні 2020 року за газ українці платили 6,33 грн куб. м.

24 грудня НКРЕКП схвалила підвищення тарифів на виробництво теплової енергії для населення. В результаті це вплине на платіжки українців, оскільки вона є частиною тарифу на газ.

З 1 січня 2021 року підвищили і тарифи на розподіл природного газу. У підсумку в середньому ціни зростуть на 80%.