У Росії заявили, що скоро забезпечать Крим водою
Віце-прем'єр Росії Марат Хуснуллін заявив, що окупований Крим, а саме Севастополь, незабаром повністю буде забезпечено водою.
Про це він написав на своїй сторінці в Instagram. Відзначимо, що зараз по всьому півострову спостерігається найсильніший дефіцит води. Україна ще у 2014 році після окупації перекрила Північно-Кримський канал.
Хуснуллін вважає, що постачанню Севастополя водою багато в чому сприяло перекидання води з Кадиковського кар'єру і річки Бельбек.
"Дякую губернатору (так званому главі Севастополя Михайла Развожаева. – Ред.) за хорошу роботу, за оперативне і правильне рішення з постачання води з Кадиковського кар'єра і річки Бельбек. Роботи йдуть за планом, знайдено додаткові джерела, так що ми сподіваємося, що в незабаром Севастополь водою буде повністю забезпечений", – написав Хуснуллін.
Більше про те, чому Крим опинився на межі водної катастрофи, читайте в нашому матеріалі за посиланням.
Раніше в Криму "влада" зібралася вирішувати проблему з водою за допомогою буріння нових свердловин, опріснення морської води і штучних опадів. Поки що жодна з ідей успіхом не увінчалася.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Криму взялися за освоєння перекачування води з Тайганського і Білогірського водосховищ для Сімферополя.
Тим часом на окупованому Росією півострові сильно обміліла річка Кокозка в селі Аромат Бахчисарайського району.
Окупанти знайшли нове джерело води і в найкоротші терміни збираються побудувати там новий водозабір. Зокрема – на річці Бельбек у Севастополі.
Росія до березня 2021 року має намір завершити будівництво всієї необхідної інфраструктури для водопостачання Криму, щоб подавати не менше 50 тис. кубів щодоби.
В кінці грудня в Криму запропонували побудувати додаткові водосховища на 500 млн кубометрів, тому що чинних не вистачає.