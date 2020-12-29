У Росії заявили, що скоро забезпечать Крим водою

Віце-прем'єр Росії Марат Хуснуллін заявив, що окупований Крим, а саме Севастополь, незабаром повністю буде забезпечено водою.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram. Відзначимо, що зараз по всьому півострову спостерігається найсильніший дефіцит води. Україна ще у 2014 році після окупації перекрила Північно-Кримський канал.

Хуснуллін вважає, що постачанню Севастополя водою багато в чому сприяло перекидання води з Кадиковського кар'єру і річки Бельбек.

"Дякую губернатору (так званому главі Севастополя Михайла Развожаева. – Ред.) за хорошу роботу, за оперативне і правильне рішення з постачання води з Кадиковського кар'єра і річки Бельбек. Роботи йдуть за планом, знайдено додаткові джерела, так що ми сподіваємося, що в незабаром Севастополь водою буде повністю забезпечений", – написав Хуснуллін.

У Росії заявили, що забезпечать Крим водою Facebook Хуснулліна

Більше про те, чому Крим опинився на межі водної катастрофи, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Раніше в Криму "влада" зібралася вирішувати проблему з водою за допомогою буріння нових свердловин, опріснення морської води і штучних опадів. Поки що жодна з ідей успіхом не увінчалася.

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