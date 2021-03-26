У мережі поширюють фейки про "люстрацію Любченка": опубліковано документ

В мережі і в деяких виданнях поширюють інформацію про те, що глава Державної податкової служби (ДПС) Олексій Любченко нібито не може займати цю посаду через люстрацію. Однак насправді ця інформація не відповідає дійсності.

У розпорядженні OBOZREVATEL є лист Міністерства юстиції України на адресу ДПС, в якому говориться, що Олексій Любченко не був люстрованим і немає жодних перешкод для його роботи в органах влади. Так, згідно документу, Любченко дійсно працював у Державній податковій адміністрації в період з 2009 до 2012 року, однак цей орган всього лише реалізував податкову політику, а не формував її. Тому закон про люстрацію в цьому випадку застосовуватися не може.

"Посади Голови Державної податкової адміністрації України, директора Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України, що обіймав Любченко О.М., та посада начальника Управління реєстрації та обліку платників податків Державної податкової адміністрації України, що обіймала Калєніченко Н.Г. у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, не відповідає критеріям здійснення

очищення влади, передбаченим пунктами 3, 7 частини першої статті 3 Закону. А отже, Любченко О.М. та Калєніченко Н.Г. відповідно до Закону України "Про очищення влади" не мають обмежень у праві обіймати посади в Державній податковій службі України", – йдеться в документі.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, українська податкова в 2020-му під керівництвом Любченка наростила надходження в бюджет на 115 млрд грн. План перевиконали за більшістю показників. Наприклад, тільки через суди вдалося повернути до бюджету на 328% більше, ніж в 2019-му.