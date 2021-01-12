У Києві ціни на нерухомість пробили нову позначку: на скільки подорожчало житло за рік

У Києві середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості за підсумками року досягли 31 238 гривень/кв. м.

Це на 13,4% або на 3 680 гривень більше, ніж у 2019 році. Про це йдеться в повідомленні порталу "Столична нерухомість".

У 20% квартир вищого цінового сегмента середньозважена ціна пропозиції склала 52 827 гривень/кв.м, а в 20% квартир низького цінового сегмента – 19 716 гривень/кв.м.

Індекс розшарування (відношення ціни "дорогого" житла до "дешевого") в цілому у новобудовах Києва склав 2,7.

Аналітики також відзначили, що збільшення середніх цін в минулому місяці спостерігалося в усіх адміністративних районах Києва: від 0,1% в Дарницькому і Дніпровському, до 5,1% в Подільському.

Раніше OBOZREVATEL писав, як збільшиться податок на нерухомість у 2021 році. Також в Україні в 2021-му власники великих квартир і будинків зобов'язані заплатити додатковий податок в розмірі 25 тис. грн.

Таку доплату потрібно заплатити тим, хто володіє квартирами площею від 300 квадратних метрів і (або) будинками від 500 квадратів. Відзначимо, що 25 тис. платяться додатково до загального податку.