У "ДНР" видали, що за рік продали продукцію 12 країнам

У терористичному угрупованні "ДНР" заявили, що протягом минулого, 2020 року експортували продукцію підконтрольних йому підприємств у 12 країн світу.

Як повідомили ЗМІ сепаратистів з посиланням на так зване міністерство доходів і зборів, більшість товарів було продано російським компаніям. Також в списку "партнерів" терористів – країни, що підтримують путінську Росію, та самопроголошені республіки, не визнані світовою спільнотою.

У повідомленні уточнюється, що минулого року на частку товарів, куплених РФ, довелося 77% від загального обсягу (у 2019-му – 85,5%).

У порівнянні з 2019-м збільшився обсяг експорту для терористичного угрупування "ЛНР" – з 11,3% до 19,5%, говориться в повідомленні.

Продукція вивозилася, зокрема, для продажу в Казахстан, Білорусь, Південну Осетію, самопроголошену Абхазію та інші країни.

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