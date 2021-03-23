"Центренерго" підтвердила виконання ДТЕК зобов'язань з поставки вугілля

Державна компанія "Центренерго" підтвердила, що взимку 2020-2021 року компанія ДТЕК в повному обсязі виконала всі свої зобов'язання з постачання вугілля на станції держкомпанії.

Про це повідомив член дирекції "Центренерго" Сергій Колесников під час виступу на ток-шоу Energy Freedom.

"Дійсно від ДТЕК Енерго ми отримували вугілля в тих кількостях, що колега назвав (450 тис. т в листопаді 2020 – січні 2021) – повідомив топ-менеджер держкомпанії.

Він підкреслив, що на початок опалювального сезону всі три ТЕС компанії мали досить комфортний запас вугілля – 600 тис. т. Однак в листопаді-грудня 2020 р станції компанії через затримку з ремонтами на АЕС відпрацювали на 40% понад прогнозного балансу, що призвело до прискореного спрацьовування запасів.

"Більшпрогнозоване виробництво дійсно призвело до того, що в січні у нас просіли склади на всіх станціях", - пояснив член дирекції компанії.

Нагадаємо, в середині січня 2021 року системний оператор НЕК "Укренерго" попередив про ризики віялових відключень електроенергії через брак вугілля на державних ТЕС компанії "Центренерго".

В опалювальний сезон 2020-2021 року Україна увійшла з рекордними запасами вугілля на складах ТЕС 2,8 млн тонн, однак через зрив ремонтної компанії на АЕС, теплова генерація восени-взимку була змушена нести підвищене на 50% навантаження. Це і стало причиною прискореного спрацьовування запасів вугілля і підвищеної аварійності блоків теплових електростанцій в осінньо-зимовий період.

10 березня НКРЕКП вирішила виписати компаніям теплової генерації максимально можливий штраф 1,7 млн грн, звинувативши їх в недотриманні мінімальних запасів вугілля на ТЕС.