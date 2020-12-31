Стало відомо, скільки витратили на прикрашання Офісу президента до Нового року

Святкове оформлення в Офісі президента до Нового року та Різдва Христового цьогоріч обійшлося в 53,2 тисячі гривень.

Таку інформацію надав начальник управління адміністративними будинками Державного управління справами Андрій Тян. Про це йдеться в його листі у відповідь на запит "Українських новин".

"Витрати на новорічне оформлення приміщень Офісу президента (закупівлю новорічних іграшок, аксесуарів і електричних гірлянд) у 2020 році становлять 53 218 гривень", – підкреслили в повідомленні.

Зазначається, що найдорожче вартувало дизайнерське оформлення ялинки у державній резиденції "Маріїнський палац" – 20 223 гривні. Зокрема, там було встановлено штучну ялинку заввишки 5 метрів.

Холи в будівлі Офісу президента на Банковій прикрашено чотирма двометровими ялинками, а службові приміщення – ще дванадцятьма заввишки в 1 або 1,5 метра.

Крім цього, ще одне новорічне дерево стоїть у Будинку прийомів на вулиці Грушевського.

"Всі зазначені новорічні ялинки є штучними і використовуються за призначенням протягом багатьох років", – підкреслили у відповіді на запит агентства.

Водночас вартість святкового містечка на Банковій не афішується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, було зібрано найгучніші обіцянки влади, які їй так і не вдалося виконати нинішнього року – зокрема, щодо закінчення війни та зниження тарифів. Про них читайте в матеріалі за посиланням.