"Слуги народу" пообіцяли обмежити банківські комісії під час оплати: НБУ виступив категорично проти

Народний депутат від партії "Слуга народу" Мар'ян Заблоцький заявив, що найближчим часом монобільшість обмежить суму комісії, яку беруть Visa, MasterCard і комерційні банки за користування POS-терміналами.

"У ЄС такі правила давно введені, обсяг комісії не може перевищувати 0,2%. У нас у середньому 1,5%, плюс ще додаткові збори банків. Ці комісії лягають у вартість товару і непомітно стягуються з споживачів", – повідомив Заблоцький на Facebook.

За його словами, такі обмеження не завадять вільному ринку в Україні.

"ЄС, коли вводив обмеження, пояснив все дуже просто. Конкуренція між брендами карток полягає в тому, хто запропонує вищу комісію банку-емітенту. І на ринку уже сформувалась де-факто дуополія. Загальна сума цих комісій в Україні перевищує 10 млрд грн. Це явно значно більше за вартість обслуговування та розвитку системи POS-терміналів. Великий розмір комісії також стримує багатьох роздрібних торгівців від встановлення POS терміналів", – додав Заблоцький.

Народний депутат від партії "Слуга народу" наголосив, що відповідні обмеження можуть запровадити вже у квітні.

Заблоцький на Facebook

Водночас проти подібної ініціативи виступили в НБУ. Національний банк повідомив, що запровадження обмеження розміру комісії інтерчейндж у Європі призвело до настання негативних наслідків. Зокрема:

зросла вартість річного обслуговування кредитних карток;

зникли з ринку пропозиції щодо безоплатного обслуговування дебетових карток;

зменшилася загальна кількість карток у обігу та середня кількість карток на одну особу;

збільшилася вартість овердрафтів та отримання кредитних коштів;

скоротилися програми кешбеків із стимулювання безготівкових розрахунків, які формально існують, але фактично не дають користувачу змоги отримати суттєву суму кешбеку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні комісії під час розрахунків банківськими картками в сім разів перевищують європейські. У підсумку це відбивається на вартості товарів для покупців.

Експерти вважають, що в цьому відповідальні платіжні системи Visa і Mastercard. Дії двох компаній повинні були привернути увагу Антимонопольного комітету, але він уже відмовлявся займатися цим питанням через формальні причини.