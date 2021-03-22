Напередодні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) втретє відмовив НАБУ і феросплавним заводам щодо заміни прокурора у справі "Роттердам+". У будь-якій цивілізованій країні ще після першого рішення суду в цій історії було б поставлено крапку. На жаль, в Україні навіть рішень трьох різних суддів найавторитетнішого суду країни недостатньо, щоб припинити спекуляції довкола "Роттердам+".

Вся діяльність НАБУ – головного антикорупційного органу країни – в останні пів року у справі "Роттердам+" звелася до спроб змінити прокурора, який, як це вже 3 рази підтвердив суд, відповідально і професійно виконував свою роботу.

Мета НАБУ ясна й очевидна – змінити прокурора на підконтрольного собі, який погодиться направити справу без жодного доказу в суд.

Тим самим детективи, а точніше керівництво НАБУ, зможе зняти з себе відповідальність за 4 роки фальсифікацій і махінацій, яке вони на ефірах телеканалів власників феросплавних заводів чомусь називали "розслідуванням".

Очевидно, що в суді напрацювання НАБУ розсиплються на першому ж засіданні, але і тоді НАБУ зможе знову найняти за бюджетні кошти псевдо-експертів і проплачених коментаторів, щоб звинуватити у всьому вже не прокурора, а суддів. Безпрограшна схема, чи не так?

На жаль, і вчорашнє – я нагадаю – вже третє за рахунком рішення суду, яке підтвердило законність дії нинішнього прокурора, не поклало край спекуляціям НАБУ довкола цієї справи.

Не виключено, що незабаром ми побачимо четверте, п'яте, десяте звернення чергових уявних "потерпілих" від формули або підставних "заявників" із вимогою призначити потрібного НАБУ прокурора. До речі, в ВАКС є ще 22 судді, які не розглядали заяву НАБУ про заміну прокурора.

Програвши у відкритому змагальному судовому процесі, керівництво НАБУ наступного ж дня вирішило влаштувати публічну істерику і тиснути на Офіс генпрокурора, щоб змінити прокурора всупереч трьом рішенням суду.

У всьому цьому театрі абсурду з заміною прокурора, забувається головне – справа "Роттердам+" триває з 2017 року. Наступної середи виповниться рівно 4 роки з початку цього псевдо-розслідування. Весь цей час ні в чому не винні люди піддаються необгрунтованим звинувачення і цькуванню у ЗМІ.

Понад півтора року тому 6 громадянам було висунуто звинувачення, на всю країну їх фактично обізвали злочинцями і позбавили частини цивільних прав.

І донині слідство не встановило жодного (!) факту, що підтверджує вину цих людей. Не встановлено збитків від дії формули, немає жодного реального потерпілого.

Нагадаю, що ще 27 серпня 2020 року справу "Роттердам+" було закрито через відсутність складу злочину в діях підозрюваних осіб. Незважаючи на те, що рішення про закриття справи підтвердив Офіс генпрокурора і Вищий антикорупційний суд, Апеляційна палата ВАКС, союз НАБУ і Нікопольського заводу феросплавів домігся його скасування. Внаслідок процес затягнувся ще на пів року.

У січні 2021 року справу було повторно закрито з тим же формулюванням – не встановлено вину підозрюваних і вичерпано всі можливості для цього. Але і тут ми стали свідками чергового витка міжвідомчої боротьби в НАБУ і прокуратурі, заручником яких виявилися ні в чому не винні люди.

До нескінченності весь цей юридичний пінг-понг між НАБУ і САП тривати не може, і навіть якщо знадобиться 10 рішень суду, – врешті-решт це припиниться. Так само як і пів року тому остаточно лопнув медіа-міхур про "погану і злочинну" формулу "Роттердам+", який надували власники феросплавних заводів і законтрактовані ними блогери-активісти.