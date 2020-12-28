Влада знайшла мої слабкі місця, – скандальний Вітренко про призначення міністром

Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко сказав, що повернувся в політику тому, що влада знайшла його слабкі місця і натиснула на них.

В інтерв'ю НВ він визнав, що два місяці тому зарікався: після звільнення з "Нафтогазу" в політику не повернеться.

"Дійсно, у цьому конкретному випадку влада знайшла у мене ті слабкі місця, на які можна було вплинути, щоб переконати хоча б спробувати попрацювати в уряді. Але водночас я все ж зараз ставлюся до своєї ролі як до більш технократичної (тобто провести необхідні реформи), а не як публічного політика. Так я себе переконую, що все-таки це не "повна" політика", – сказав в.о. міністра.

За його словами, пропозиція надійшла від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, але також була розмова із президентом Володимиром Зеленським та главою ОПУ Андрієм Єрмаком.

"По-перше, це був прем'єр-міністр, який мені розповідав, як йому складно без першого віцепрем'єра і без постійного міністра енергетики. І це було одним із найважливіших факторів, – коли дійсно дивишся на людину і розумієш, що їй потрібне посилення. Оскільки, коли не вистачає в Кабміні першого віцепрем'єра (а він має бути) і немає постійного міністра енергетики (а він має бути), то складно вимагати від Кабміну якихось успіхів у цій галузі. Але також зі мною розмовляв і президент, не буду цього приховувати. Президент був разом із паном Єрмаком", – додав Вітренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня Верховна Рада провалила призначення Вітренка – голосів не вистачило. Втім, 21 грудня Кабмін на позачерговому засіданні призначив його першим заступником міністра енергетики, що під час відсутності самого міністра робить його в.о. глави відомства.

Він буде отримувати в Кабміні зарплату, яка у 81 раз менша, ніж його оклад у "Нафтогазі".

Раніше Вітренко заявив, що отримає державні облігації на 4 млн доларів, щоб усунути конфлікт інтересів через його призначення міністром. У такий спосіб він не лише отримає величезну премію, але ще й заробить відсотки на ній.

Як вдалося дізнатися OBOZREVATEL від співрозмовників у фракції "Слуга народу", інформація про те, що колишній менеджер "Нафтогазу", який судиться з ексроботодавцем за премію, претендує на крісло міністра енергетики, викликала бурхливу реакцію. Частина енергетичних компаній, а разом із ними і наближені нардепи не підтримували Вітренка.

Його кандидатуру відхилив навіть профільний комітет. Що закономірно призвело до провалу голосування в парламенті.