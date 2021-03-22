Шмигаль нічого не змінює для подолання кризи в "зеленій" енергетиці – інвестор

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль нічого не змінює на краще для того, щоб виконувати раніше підписаний меморандум в інвесторами в "зелену" енергетику та подолати боргову кризу в галузі.

Про це сказав директор ТОВ "Екотехнік Велика Добронь" Владислав Жовніренко.

"Виконання меморандуму Кабміном дуже важко йде. Нічого змінюється в кращу сторону", – сказав інвестор.

За його словами, його компанії держава не виплатила жодної копійки боргу.

"Ми звернулися до суду, але тим компаніям, які звернулися до суду "Гарантований покупець", не гасить заборгованіть", – сказав Жовніренко.

За його словами, через це компанія не отримала кошти, яки нещодавно виплачувалися за рахунок залучення кредиту від "Укренерго".

"Вони дали кошти тільки тим компаніям, які не судяться з "Гарпоком", – зазначив Жовніренко.

Нагадаємо, 10 березня представники іноземних інвесторів написали лист Володимиру Зеленському з вимогою втрутитися в критичне ігнорування владою умов меморандуму щодо відновлюваної енергетики, оскільки Кабінет міністрів порушує графік виплати боргів за вироблену у 2020 році "зелену" електроенергію.

Раніше повідомлялося, що Європейський парламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань щодо погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії.

Іноземні інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, однак цього не сталося.

Станом на 15 березня виплачено лише 3 мільярди гривень "старого" боргу. Крім того, інвестори не бачать жодних рішень Кабміну щодо виплати інших боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.

Представник Єврокомісії в Україні Торстен Велерт вказує, що Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний у 2020-му меморандум, а також максимально наблизити момент запуску "зелених" аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з відновлюваних джерел.