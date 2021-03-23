SCM витратив 11,1 млрд грн на соцпрограми в 2020 році

У минулому році бізнеси SCM збільшили фінансування соціальних програм в містах та селах, де працюють підприємства на 2,7% - тобто, до 11,1 млрд. грн. Про це повідомила прес-служба SCM.

Основні заходи – це поліпшення інфраструктури в регіонах присутності компанії. Реконструкція площі Свободи в Маріуполі, ремонти лікарень і лабораторій, установка очисних систем повітря і води на підприємствах. Крім цього забезпечено функціонування власних пожежних частин і медпунктів, проведена закупівля засобів захисту для співробітників.

Ряд проектів підвищили безпеку роботи співробітників. Технологія "Розумна шахта" з'явилася на шахті Ювілейна: зокрема, це smart-лампи, що дозволяють в режимі реального часу відстежувати місце розташування людей і техніки під землею, оперативно реагувати на можливі аварії. Для навчання персоналу закуплені VR – окуляри для віртуального тренажера з відпрацювання підключення до мереж.

У модернізацію підприємств в 2020 році бізнеси SCM інвестували 25,6 млрд. грн, незважаючи на складності в гірничо-металургійному та паливно-енергетичному комплексах, які посилила пандемія.

До речі, понад півмільярда гривень бізнеси SCM направили на боротьбу з епідемією COVID-19 в Україні. Найбільшими донорами були Метінвест, ДТЕК і ПУМБ.