Щоб уникнути зростання цін на енергію у 2027 році, потрібно перенести терміни НПСВ – енергокомпанії

Кабінету міністрів України потрібно перенести терміни реалізації Нацплану щодо скорочення викидів на вугільних електростанціях країни, щоб уникнути зростання цін на електроенергію в 2027 році.

Про це заявили представники державної компанії "Центренерго" і приватної компанії "Донбасенерго".

Зокрема, комерційний директор "Донбасенерго" Олег Ілларіонов повідомив, що в разі реалізації НПСВ на чинних умовах Україна позбудеться більшості енергоблоків ТЕС і буде змушена імпортувати електроенергію.

"Що таке електроенергія з Європи? Ніхто нам дешево електроенергію з Європи не продасть. Електроенергія в Європі коштує дорожче, ніж електроенергія в Україні", – сказав Ілларіонов.

За його словами, дефіцит потужності в енергосистемі України може скласти 6 ГВт влітку і до 12 ГВт взимку.

"Отримавши взимку додатковий попит в Європі на 10 гігават, ціни для України будуть дуже високі. Ми будемо купувати електроенергію дуже і дуже дорого. І жодна наша економіка таку електроенергію не витримає. Європі, звісно, це вигідно – додатковий ринок збуту", – пояснив комерційний директор.

Він зазначив, що компанії підтримують шлях до скорочення викидів при виробництві електроенергії з вугілля, проте зазначив, що в даний час державою не визначені джерела фінансування великих модернізацій і навіть, якби кошти були знайдені, процес реконструкції енергоблоків займає кілька років.

"Ми вже в теорії, навіть якщо зараз нам дадуть гроші, не встигнемо виконати НПСВ. Європа це зробила за гроші споживача за 17 років в середньому, від 15 до 20, різні терміни в різних країнах. У середньому це 17 років. Ми, звісно, навіть якщо ми захочемо і виліземо зі шкіри геть, ми не зможемо це зробити. У Німеччині закрили вугільну генерацію, 700 мегават, на бурому вугіллі місцевому. Виділили 700 мільйонів євро на 2 роки. Хлопці, у нас грошей таких немає і ніхто нам їх не дасть", – сказав Ілларіонов.

Зі свого боку, член дирекції Центренерго Сергій Колесников додав, що компанія на 90% побудувала сіркоочистки на другому енергоблоці Трипільської ТЕС і на це пішло понад 7 років.

"Ми почали в 2013 році. Ще під Нацплан, який не був тоді прописаний, ще тільки розроблявся. Але в процесі реалізації ми зіткнулися проблемами технологій.. Для реалізації Нацплану, нехай необхідна державна програма зо його реалізації. На жаль, в чинному Нацплані про фінансування не написано жодного рядка", – сказав Колесніков.

Він зазначив, що енергокомпаніям України, згідно з чинними вимогами НПСВ, доведеться вже у 2022 році вивести з експлуатації на кілька років 11 енергоблоків і це створить проблеми для енергопостачання країни в зимовий період.

"А далі більше і більше. Без будь-яких змін зиму через два роки буде дуже складно пройти, якщо вона буде така, як у 2020-2021 році", – підкреслив представник Центренерго.

Нагадаємо, загальна вартість екологічних заходів на теплових енергоблоках в межах НПСВ до кінця 2033 оцінюється в 4,3 млрд грн. Водночас високі обсяги вкладень в екологічну модернізацію ТЕС слід здійснити в 2024-25 рр. У розмірі EUR544 млн і EUR636 млн відповідно.

В Україні до теперішнього часу джерела фінансування НПСВ на ТЕС не визначені. Міністерство енергетики, учасники ринку електроенергії та експерти галузі вказують на необхідність зрушити терміни реалізації Нацплану за викидами.

Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України зазначає про неможливість виконати Національний план по скороченню викидів на ТЕС і ТЕЦ України в короткі терміни через проблеми відсутності фінансування відповідних заходів.