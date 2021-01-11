Росія довела Крим і залишила його без води, а тепер звинувачує Україну, – Кулеба

Олександр Литвин Mакроекономіка 12:45, 11.01.2021 Оновлено: 12:59, 11.01.2021

Росія довела Крим "до ручки" і створила проблеми з водопостачанням після анексії, а тепер намагається звинуватити в цьому Україну.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Відповідно до міжнародного права, всю відповідальність за ситуацію на окупованій території несе держава-окупант, пояснив політик.

"Росіяни створюють інформаційний шум, намагаючись звинуватити всіх, але насправді звинувачувати їм можна лише себе самих. Це Росія довела Крим до ручки і створила там проблеми з водопостачанням", – сказав Кулеба.

Міністр упевнений, що Росія не має права звинувачувати Україну в проблемах із водою в Криму. А їхнє звернення зі скаргами в ООН ні до чого не призведуть.

"Україна не несе жодної відповідальності за проблеми з водопостачанням в АР Крим і місті Севастополь. Спроби Росії перетворити це на українську проблему, звинувачувати нас у "геноциді", звертатися в ООН є абсолютно безперспективними. Звернення Росії з цього питання до міжнародних організацій є такими ж успішними, як і звернення до Ліги націй. Як казав Остап Бендер: "Я буду жаловаться в Лигу наций", – додав Кулеба.

Материкова частина України після анексії перестала постачати питну воду на півострів. Власного ресурсу в Криму катастрофічно не вистачає.

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