Росія довела Крим і залишила його без води, а тепер звинувачує Україну, – Кулеба
Росія довела Крим "до ручки" і створила проблеми з водопостачанням після анексії, а тепер намагається звинуватити в цьому Україну.
Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Відповідно до міжнародного права, всю відповідальність за ситуацію на окупованій території несе держава-окупант, пояснив політик.
"Росіяни створюють інформаційний шум, намагаючись звинуватити всіх, але насправді звинувачувати їм можна лише себе самих. Це Росія довела Крим до ручки і створила там проблеми з водопостачанням", – сказав Кулеба.
Міністр упевнений, що Росія не має права звинувачувати Україну в проблемах із водою в Криму. А їхнє звернення зі скаргами в ООН ні до чого не призведуть.
"Україна не несе жодної відповідальності за проблеми з водопостачанням в АР Крим і місті Севастополь. Спроби Росії перетворити це на українську проблему, звинувачувати нас у "геноциді", звертатися в ООН є абсолютно безперспективними. Звернення Росії з цього питання до міжнародних організацій є такими ж успішними, як і звернення до Ліги націй. Як казав Остап Бендер: "Я буду жаловаться в Лигу наций", – додав Кулеба.
Материкова частина України після анексії перестала постачати питну воду на півострів. Власного ресурсу в Криму катастрофічно не вистачає.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Окупанти знайшли нове джерело води і в найкоротші терміни збираються побудувати там новий водозабір. Зокрема – на річці Бельбек у Севастополі.
Росія до березня 2021 року має намір завершити будівництво всієї необхідної інфраструктури для водопостачання Криму, щоб подавати не менш ніж 50 тис. кубів щодоби.
Наприкінці грудня в Криму запропонували побудувати додаткові водосховища на 500 млн кубометрів, тому що наявних не вистачає.