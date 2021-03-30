Рішення ВАКС про законність закриття справи "Роттердам+" повинні виконуватись, – Піскун

Національне антикорупційне бюро зобов'язане виконувати рішення Вищого антикорупційного суду про законність та обгрунтованість дій прокурорів, які закрили справу "Роттердам +".

Про це повідомив колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун.

"Якщо є законне рішення ніким не скасоване, панове, воно ж пишеться ім'ям України. Тобто це суддя виніс рішення від імені України. Ви зобов'язані його виконувати", - повідомив Піскун в ефірі телеканалу "Украіна24".

У той же час, за словами екс-генпрокурора, зацікавлені сторони намагаються поставити під сумнів рішення суддів ВАКС, засипаючи суд ідентичними за змістом позовами.

"У когось може щось особисте є? Так треба особисте залишати вдома. У кого-то може інший інтерес, може і комерційний. Так може бути вже пора комусь вникнути в цю ситуацію і з'ясувати, а хто ж так в цьому зацікавлений ", - додав екс-генпрокурор.

Нагадаємо, 17 березня ВАКС втретє підтвердив законність і об'єктивність дій старшого прокурора групи прокурорів САП, який двічі закрив справу "Роттердам+" через відсутність в ньому складу злочину.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало з березня 2017 по серпень 2020. 27 серпня 2020 прокуратура закрила справу за відсутністю складу злочину. В ході слідства не було встановлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.

Це рішення було визнано законним і обгрунтованим Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом, рішення якого вступило чинності 17 листопада 2020.