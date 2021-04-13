Промисловість чекає від влади економічних стимулів, а не наказів щодо екомодернізації, – Качка

Україна має провести екомодернізацію промисловості з одночасним забезпеченням економічного розвитку, застосовуючи стимулюючі механізми. Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - Торговий представник України Тарас Качка під час круглого столу про вплив Carbon Border Adjustment Мechanism (СВАМ) на металлургію України, який організував GMK Center.

За його словами, влада має знайти можливість забезпечити зниження промислових викидів. Але при цьому необхідно втримати економічний розвиток, тож ключовими питаннями є пошук необхідних інвестицій для переоснащення промислових підприємств і запровадження стимулів.

"Одна справа – задекларувати амбіції. Інша справа – підкріпити ці амбіції реальними грошима. Тому що будь-який захід, який пропонується на сьогоднішній день, контроверсійний. Збільшувати вуглецевий податок для того, щоб збирати вуглецевий податок, а потім давати його тим самим платникам для впровадження проєктів енергоефективності– я не думаю, що це найефективніший механізм. Так само як збільшувати екологічні податки на паливо в той момент, коли ми боремося за зменшення вартості палива – це теж досить специфічна річ", - пояснив Качка.

Він зазначив, що нині в уряді тривають дискусії щодо того, як запустити двигун кліматичного управління в Україні таким чином, щоб він працював на користь розвитку економіки.

"Для цього (модернізації – Ред.) треба, щоб були кошти, щоб були регуляторні заходи, які не карають, а спонукають, дають можливість розвиватися. І в цьому, можливо, найбільший виклик. Я думаю, що та дискусія, яка йде у нас по визначенню нашої амбіції по нашому національному визначеному внеску за Паризькою угодою – це дискусія не про нашу амбіцію перед усім світом. Це дискусія про те, як налагодити внутрішню політику", - підсумував Качка.

Україна збирається взяти на себе зобов’язання до 2030 року скоротити викиди парникових газів до 35% від рівня 1990 року. На це, на оцінками експертів, промисловості потрібно 37 млрд євро. У нинішній економічній ситуації у промисловості немає таких джерел для інвестицій: у 2020 році ВВП України впав на 4%, а збитки промислових підприємств склали понад 45 млрд грн.

Раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко наголосив: для проведення екомодернізаціі промисловості необхідні інвестиції, фінансові стимули і допомога від держави, а не збільшення податкового тиску на підприємства.

Водночас голова комітету екології та зеленої економіки Федерації роботодавців України Павло Жила зазначив, що законопроєкти про захист навколишнього середовища мають враховувати реальний стан вітчизняної промисловості і передбачати державну підтримку для проведення екомодернізації підприємств, а не просто копіювати європейські норми