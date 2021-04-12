Прокуратура повинна дослідити обставини преміювання членів НКРЕКП, – Піскун

Правоохоронним органам і Офісу генерального прокурора варто перевірити обставини нарахування і виплати премій керівництву НКРЕКП.

Про це заявив колишній генеральний прокурор Святослав Піскун.

"Ми би пішли з обшуками (в НКРЕКП - прим.), ми пішли би перевіряти, звичайно", - прокоментував виплату премій екс-генпрокурор в ефірі телеканалу "Україна24".

На його думку, після позбавлення прокуратури функції прокурорського нагляду, ситуація з захистом інтересів держави погіршилася і почастішали випадки побічних сумнівних виплат чиновникам премій.

"Що, вони (НКРЕКП –прим.) одні? А "Нафтогаз" мало собі виписує? Я знаю, чого ви задаєте це питання. Правильно. Тому що немає прокурорського нагляду. Позбавили прокуратуру права захищати інтереси держави. Для чого тоді прокуратура, як вона не може захистити інтереси громадянина і держави?", - додав Піскун.

Нагадаємо, в 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі заробітну плату в середньому в 2 рази до 200 000 грн на місяць. Згідно з даними НАЗК, члени НКРЕКП стали найбільш високооплачуваними чиновниками в країні.

7 квітня члени НКРЕКП вирішили виплатити собі квартальну премію в розмірі 200-250 тис. грн кожному, мотивуючи це необхідністю "стимулювати високоінтелектуальну працю".