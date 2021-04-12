Проєкт про заборону вживаних вагонів містить ознаки дискримінації – ICC Ukraine

Проєкт наказу "Про затвердження Порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті" призведе до дефіциту на ринку вантажних вагонів та матиме негативний вплив на економіку України. Тому проєкт не може бути підтриманий у поточній редакції і потребує доопрацювання

Про це йдеться у листі до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля від Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine).

Як сказано у листі, повна заборона на продовження наднормативного терміну використання вагонів, яка передбачена нинішнім проєктом, призведе до списання більш ніж 42 тис. одиниць вагонів всіх типів. При цьому з експлуатації будуть виведені більш ніж 30% обкотишовозів, а для коксовозів та фітингових платформ буде введено граничний строк служби. Проте ці види вагонів відносяться до гостродефіцитного рухомого складу, і їх списання матиме негативний влив на українську промисловість.

"Дефіцит вантажних вагонів призводить до росту цін на вагони, а отже - до підвищення транспортних витрат підприємств та зниження їх конкурентоспроможності. Недопустимо знижувати конкурентоспроможність українських підприємств, які генерують валютну виручку в країну, та ставити під загрозу цілі галузі економіки України", - наголошують в ICC Ukraine.

Аналіз регуляторного впливу до проекту передбачає, що суб’єкти господарювання за 5 років будуть змушені витратити 41 млрд грн на придбання нових вагонів. Проте такі значні витрати, разом з дефіцитом вантажних вагонів, призведуть до суттєвого скорочення промислового та сільськогосподарського виробництва, втрати робочих місць та відрахувань до Державного бюджету.

Варто також відзначити, що у 2020 році економічна ситуація в Україні та світі залишається вкрай важкою. ВВП України, за даними Служби держстатистики, впав на 4,4%, збитки промисловості перевищили 45 мільярдів гривень. У такій скрутній ситуації підприємства не мають коштів на закупівлю нових вагонів.

Окремо в ICC Ukraine зазначають: обов’язкове здійснення продовження строку служби вантажних вагонів кожні три роки, і тільки шляхом проведення капітального ремонту з продовженням строку служби (КРП), є недоцільним, і не підтримується бізнес спільнотою.

По-перше, в проекті необґрунтовано вводиться нове поняття - "Капітальний ремонт вантажного вагона з продовженням строку служби" (КРП). Проте термін КРП вже є визначеним в Положенні "про систему технічного обслуговування та ремонту вантажних вагонів, допущених в обіг на залізничні шляхи загального користування в міжнародному сполученні", наголошується у листі.

Крім цього, обов’язкове подовження строку вантажного вагону через КРП має дискримінаційні ознаки: такі ремонти можуть виконувати лише спеціалізовані підприємства зі спеціальними дозволами. А в ДЕПО КРП не проводиться через відсутність атестації на такі роботи.

"Саме тому в доопрацьованому проекті наказу слід передбачити проведення продовження терміну служби усіх типів вагонів тільки після ремонту з продовженням (РП) в обсягах, передбачених технічним рішенням, яке проводить вагонобудівне або вагоноремонтне підприємство. А для продовження строку служби вагону встановити термін до 7 років", - підкреслюють в ICC Ukraine.

ICC Ukraine зауважує: необхідно прийняти зважене та економічно прораховане рішення, а не ставити під удар цілі галузі економіки України. Задля врегулювання ситуації на ринку вантажних вагонів Комітет просить допрацювати проєкт, з урахуванням усіх зазначених пропозицій бізнесу.

Європейська Бізнес Асоціація раніше заявила, що нова версія наказу має бути допрацьована, оскільки в оновленій редакції документа, як і раніше, пропонується значно обмежити термін експлуатації спеціалізованих вантажних вагонів, що викличе їх гострий дефіцит на ринку перевезень.

Раніше генеральний директор гірничодобувної компанії "Юнігран" Сергій Диняк теж заявляв, що проєкт наказу про списання вагонів за віком містить норми, які створюють корупційні ризики. Зокрема, норма, яка дозволяє продовжити експлуатаційний термін служби вагону тільки після проведення капітального ремонту з сертифікатом, який мають право видавати лише декілька підприємств.