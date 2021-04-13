Поки Путін брязкає зброєю, Україна відправляє сотні мільйонів за імпорт електроенергії, – Гончаренко

Україна продовжує витрачати сотні мільйонів гривень на імпорт російської і білоруської електроенергії, в той час я к Росія стягує війська до кордону і погрожує війною.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко за трибуни Верховної ради 13 квітня.

"Подивіться що робиться з енергетикою. Поки Путін брязкає зброєю на наших кордонах ми продовжуємо відправляти сотні мільйони гривень за російську і білоруську електроенергію. Скажіть мені, що ще має статися, що ви нарешті внесли рішення щоб зупинити купівлю російсько електроенергією?", - заявив нардеп.

За його словами, імпорт руйнує енергосистему України, що зрештою призведе до повної втрати енергетичної незалежності.

"Якщо такими темпами знищувати власну енергетику, у нас взагалі нічого не залишиться. 60 років тому Україна стояла у витоків, коли людина полетіла в космос, а сьогодні у нас завдання як забезпечити країну електроенергію. До чого довели "слуги". Ганьба!", - додав нардеп.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 900 млн грн.

Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.