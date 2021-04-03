Пінчук міг демпінгувати в США, тому що продавав труби "Нафтогазу" в 2-3 рази дорожче, – Співак

Компанія "Інтерпайп" олігарха Віктора Пінчука мала можливість демпінгувати на американському ринку за рахунок кратного завищення цін на труби для української державної компанії "Нафтогаз".

Про це заявив керівник платформи "Національна стратегія розвитку" Дмитро Співак в ефірі "Першого незалежного телеканалу".

"Він (Віктор Пінчук – прим.) туди продає труби трохи дешевше номіналу. І хтось зараз скаже: що, збитків зазнає? Та ні, яких збитків! Лохотрон ж тут! А тут продає ті ж труби в 2-2,5-3 рази дорожче, деякі гнилі, ми змусили навіть "Нафтогаз" до суду піти. Тут така моржа під 300 млн дол. на рік", – повідомив Співак.

Політика демпінгу виявилася помічена владою США, яка в лютому офіційно звинуватила "Інтерпайп" у порушенні конкуренції і прийняла рішення про мита в розмірі 42,2%.

"Звичайно, можна пограти з демпінгом в США. Ну перемудрили, тому що агентства в США як би такі речі мимо не проходять. У них не виходить – 39% в тіні і т.д.", – зазначив Співак.

Нагадаємо, 3 лютого Мінторг США звинуватив компанію "Інтерпайп" у порушенні конкуренції і прийняв рішення про введення 42% мита на поставку трубної продукції.

Раніше низка ЗМІ повідомила про кратне завищення компанією "Інтерпайп" цін на труби в порівнянні з поставками аналогічної продукції в Росію. Частина з продукції, що поставляється "Інтерпайпом", виявилася неякісною, через що "Нафтогаз" почав судовий процес проти постачальника.