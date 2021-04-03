Підприємства ГМК в 2020 році сплатили $1,6 млрд податків – GMK Center

Компанії і підприємства гірничо-металургійного комплексу у 2020 році сплатили $1,6 млрд податків до державного та місцевих бюджетів. Такі дані наводяться в дослідженні "Внесок ГМК в економіку України 2019-2020", проведеному аналітиками GMK Center.

Частка підприємств ГМК, що займаються видобутком коксівного вугілля, виробництвом коксу, металургійним виробництвом, видобутком металевих руд і випуском металевих виробів, становить 3,8% в загальному обсязі зібраних державою податків.

Зокрема, найбільші компанії ГМК відзвітували про сплату таких сум податкових платежів у 2020 році:

"Метінвест" – 22,1 млрд грн;

"АрселорМіттал Кривий Ріг" – 6,4 млрд грн;

Ferrexpo – 2,5 млрд грн за 9 міс. 2020 р.;

"Інтерпайп" – 2,54 млрд грн.

Сума в розмірі $1,6 млрд включає в себе наступні види податків: податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, податок на прибуток, ПДВ, податок на майно, екологічний податок. Зазначимо, що у 2020 році найбільші підприємства галузі відмовилися від податкових канікул, які держава надає на період епідемії коронавірусу.

окрім того, $1 млрд компанії ГМК направили на фінансування Пенсійного фонду України за рахунок виплат єдиного соціального внеску. Це означає, що кожен $1 з $13 пенсійних виплат в Україні фінансується за рахунок підприємств галузі.

Як повідомляв GMK Center, незважаючи на викликану пандемією економічну кризу, частка компаній ГМК в структурі капітальних інвестицій в промисловому секторі зросла до 30,4% з 27,1% в 2019 році. Всього за рік галузь освоїла $1,7 млрд інвестицій.

Загальний внесок підприємств гірничо-металургійного комплексу України в економіку країни оцінюється в 10,6%.