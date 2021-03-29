Обсяг імпорту струму з РФ і Білорусі в 2021 році зріс в три рази, – Волинець

В січні-березні 2021 року Україна імпортувала з Росії і Білорусі 593 млн кВт годин електроенергії, що майже в 3 рази більше, ніж за весь 2020 рік.

Про це повідомив лідер Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець.

"Лише за 3 місяці 2021 Україна імпортувала із Росії та Білорусі 593 млн кВт.год електроенергії на майже мільярд гривень. Для порівняння, за весь період 2020 року, коли діяли підтверджені постановою Кабміну обмеження, на вітчизняний енергоринок запустили 206 млн кВт.год від режимів Путіна та Лукашенка", - повідомив нардеп.

Він заявив, що завдяки імпорту чиновники закрили свою безпорадність у підготовці до опалювального сезону 2020-2021 в подають це суспільству як здобуток.

"Здобули" не тільки на ледь врятований опалювальний сезон, на кризу в енергетиці, вугле- та урановидобутку. Здобули на те, що підприємства та цілі міста вже цього тижня готують протести. Бо людям не дають по-людськи жити та працювати у власній країні", - наголосив Волинець.

Нагадаємо, 18 березня Президент України Володимир Зеленський у відповідь на звернення депутата Бондаря підтримав ідею обмеження імпорту струму з Росії і Білорусі і дав відповідне доручення уряду. Згодом Міністерство енергетики пообіцяло припинити імпорт.

Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука.