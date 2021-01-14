Рішеннями проти "зеленої" енергетики, які забороняють виплату боргів, Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) посилює конфронтацію України з іноземними інвесторами.

Про це у своєму листі написало європейське Енергетичне співтовариство на адресу голови НКРЕКП Валерія Тарасюка (з документом можна ознайомитися в кінці новини).

Зокрема, Енергоспівтовариство виступило проти ініціативи НКРЕКП заборонити "Гарантованому покупцю" виплату боргів за "зелену" електроенергію з раніше залучених коштів у державних банків.

"Гарантовані державою позики, надані "Укренерго", мають сприяти здійсненню умов меморандуму. Я стурбований тим, що заборона обслуговувати борги "Гарантованого покупця" перед відновлюваними інвесторами може зіпсувати досягнення основної мети меморандуму та створити подальший конфлікт", –пише Дірк Бушле, заступник директора секретаріату Енергетичного співтовариства.

Він вказує, що НКРЕКП має відмовитися від ухвалення такого рішення, оскільки це призведе до посилення протистояння держави з інвесторами і спровокує міжнародні арбітражі.

Раніше нардеп фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявляв, що через відповідні ініціативи до інвесторів у "зелену" енергетику члени НКРЕКП мають понести кримінальну відповідальність.

Окрім того, в ЄБРР стурбовані невиконанням українською владою зобов’язань щодо погашення боргів перед "зеленою" генерацією та закликали НКРЕКП не забороняти виплачувати цю заборгованість через кредитні кошти "Укренерго", інакше інвестори підуть із країни.

Як повідомлялося, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн із метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії.

Інвестори в "зелену" енергетику припустили, що держава планувала виконати свої зобов'язання і своєчасно погасити 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року.

Водночас 31 грудня 2020 року, а також 6 січня НКРЕКП намагалася затвердити постанову, у якій заборонялося б ДП "Гарантований покупець" використовувати перераховані від "Укренерго" кошти для погашення "старого" боргу перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії.

На думку асоціацій ВДЕ, схвалення НКРЕКП такого або схожого формулювання усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови та зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.

Нагадаємо, що зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) перед підприємствами ВДЕ не спостерігається. За даними із судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

На думку НБУ, криза неплатежів держави за вироблену "зелену" електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України в 2020 році, оскільки рівень інвестицій у країну значно зменшився.