Нардепи застерегли НКРЕКП від ухвалення катастрофічного рішення для "зеленої" енергетики

Народні депутати міжфракційного об’єднання "Чиста енергія – здорове довкілля" застерегли Національну комісію, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), від ухвалення катастрофічного рішення, що загрожує функціонуванню сектору "зеленої" енергетики та енергетичній безпеці держави.

Відповідне звернення від міжфракційного об’єднання 5 січня було надіслано на адресу прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, голови Офісу президента Андрія Єрмака, голови НКРЕКП Валерія Тарасюка, а також в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка.

"Звертаємося до вас стосовно рішення НКРЕКП, яке планується ухвалити 6 січня 2020 року в частині щодо заборгованості на ринку електричної енергії… Враховуючи, що КМУ затвердив у грудні 2020 р. відповідні державні гарантії на суму 11,3 млрд грн з метою залучення НЕК "Укренерго" кредитів від трьох державних банків, то виробники ВДЕ очікували виконання зобов'язання щодо погашення 40% від наявного боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року", – йдеться в листі.

Повідомляється, що НКРЕКП на засіданні 6 січня має намір розглянути питання щодо врегулювання заборгованості на ринку електричної енергії з можливим внесенням зміни в нормативні документи, які забороняють ДП "Гарантований покупець" використовувати гроші, залучені оператором системи передач та передані ДП "Гарантований покупець", для погашення боргу перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії.

"Ухвалення такого рішення буде катастрофічним, адже знищить єдине доступне джерело для погашення заборгованості та знівелює всі надані Кабінетом міністрів України та Національною комісією зобов’язання. Тому закликаємо у встановленому законодавством порядку забезпечити виконання зобов'язань, передбачених Меморандумом про взаєморозуміння, та не допустити порушення прав інвесторів відновлювальної енергетики через ухвалення рішень, які суперечать уже досягнутим домовленостям", –заявили депутати міжфракційного об'єднання.

Нагадаємо, що 23 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення в.о. міністра енергетики Юрію Вітренку на початку січня 2021 року подати план міністерства щодо виходу "зеленої" енергетики з боргової кризи.

Як повідомлялося, у червні найбільші асоціації "зеленої" енергетики і Кабінет міністрів підписали Меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого в липні Верховною Радою Закону №810-IX (набув чинності 1 серпня). Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу й погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020 року.

Закон передбачає, що 20% виробництва "зеленої" електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги може бути погашено шляхом кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії. Зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. Крім того, Кабмін не заклав у держбюджеті на 2021 рік 20% коштів на часткову оплату "зеленої" електроенергії, як того вимагає законодавство.

За даними із судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

На думку НБУ, криза неплатежів держави за вироблену "зелену" електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України в 2020 році, оскільки рівень інвестицій у країну значно зменшився.