Наглядова рада УЗ отримує мільйони, підриваючи нацбезпеку України, – Чаплига

Наглядова рада "Укрзалізниці" за космічні зарплати працює в інтересах олігархів і знищує компанію. Про це заявив політичний експерт Михайло Чаплига.

"При збитки УЗ в понад 10 мільярдів вони (члени спостережної ради УЗ – ред.) користуються корпоративними картками по 500 тисяч гривень на місяць. При цьому заробітні плати за один день роботи в місяць близько 200 тисяч. При цьому премії не менше самих заробітних плат. при цьому їхня робота, по суті - на підрив і самого трудового колективу всієї "Укрзалізниці", найнятих робітників, і на підрив незалежності України, тому що "Укрзалізниця" – це інфраструктурне підприємство ", - сказав Чаплига.

За даними консолідованої фінансової звітності за підсумками 2020 року "УЗ" отримала чистий збиток в сумі 11,9 мільярда гривень,

Експерт також підкреслив, що члени наглядової ради УЗ делеговані певними олігархами для того, щоб вирішувати потрібні їм питання. При цьому робота цих "лобістів" оплачується за державний рахунок. На думку Чаплига, наглядову раду УЗ – це корупційна годівниця.

"Те, що відбувається в наглядових радах, називається легалізованою корупцією. Коли ви призначаєте людину, яка не розуміє нічого в цій галузі її завдання – один раз на місяць прийти, підняти руку, підписати щось і піти. За це він отримує космічні гроші. Природно, будь-який здоровий чоловік скаже: це корупція, причому корупція в законі ", - розповів Чаплига.

Він також звернув увагу, що Наглядова рада УЗ не просто діє в інтересах олігархів, він ще й порушує при цьому законодавчі норми. Зокрема, звільнення попереднього керівника УЗ Володимира Жмака, пройшло з порушенням законодавства.

"Звільнення відбулося всупереч трудовому законодавству, оскільки Жмак знаходився і знаходиться на лікарняному. Ми бачимо чітко корпоративна змова певної групи олігархів на чолі з Пінчуком проти законодавства України, проти процедур, які були прийняті, ціною грошей платників податків, які були заплачені і за процедуру відбору , і за конкурс, і за утримання цієї наглядової ради, яка, м'яко кажучи, не виправдала довіру ", - сказав Чаплига.

Нагадаємо, раніше екс-депутат Борислав Береза оприлюднив інформацію, що на харчування членів Наглядової ради УЗ компанія витратила понад 2 млн грн і ще 5 млн грн на їх перельоти. Крім того, за даними Берези, для членів наглядової ради організовувався відпочинок на теплоході "Хвиля", вартість одного такого заходу перевищувала 600 тис.

У свою чергу економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що скандали навколо Наглядової ради "Укрзалізниці", на утримання якої витрачаються мільйони, дискредитують реформу корпоративного управління, і закликав звільнити весь склад ради.