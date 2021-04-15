"Нафтогаз" подав другий позов проти "Інтерпайпу" через порушення контракту

Група "Нафтогаз" подала позов проти монопольного постачальника трубної продукції компанії "Інтерпайп-Україна" з-за порушення умов контракту на поставку труб.

Про це свідчить ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 9 квітня 2021 року.

Позов був зареєстрований 6 квітня. Згідно з судовим документом, дочірня компанія "Нафтогазу" АТ "Укргазвидобування" вимагає стягнути з постачальника труб 134 тис. грн пені за порушення умов контракту на поставку труб.

Суд наказав "Інтерпайпу" направити письмові заперечення на позов до 19 квітня.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" вимагав від "Інтерпайпу" Пінчука 1,8 млн грн за поставку неякісних обсадних труб за контрактом від 2019 року.

У тому позові НАК звинуватив "Інтерпайп" в поставі 168 бракованих труб і вимагав їх заміни.

Нагадаємо, "Інтерпайп" Віктора Пінчука є монопольним постачальником труб для державної компанії "Нафтогаз". З 2015 по 2020 рік компанія отримала держконтракти на суму 16 млрд грн.

У березні видання "РБК-Україна" опублікувало розслідування, згідно з яким "Інтерпайп" завищував ціни на труби для "Нафтогазу" в 2-3 рази в порівнянні з поставками аналогічної продукції в Росію. Для цього журналісти порівняли контракти "Інтерпайпу" на ідентичні труби з "Нафтогазом" і російською компанією "Башнефть".