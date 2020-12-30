Мирович порівняв зарплати в СРСР і зараз: що можна було купити на $500

На середню зарплату в Радянському Союзі можна було купити менше товарів, ніж зараз в Україні, Білорусі та Росії.

Такий висновок зробив блогер Максим Мирович у статті на своєму сайті Mirovich Media. Він розвінчав міф про те, що середня зарплата в СРСР була 500 рублів.

"Середня зарплата в СРСР становила приблизно 120-150 рублів. Фанати СРСР люблять розповідати про 500, 600 і навіть 1000 рублів зарплати, але такі гроші отримувала дуже обмежена група партійних чиновників (зарплата міністра була 800 рублів), у 90% населення середня зарплата була саме в межах 120-150 рублів: хтось отримував 250, хтось – 80. Мінімальна зарплата в СРСР була 70 рублів – її отримували різні некваліфіковані співробітники, як-от прибиральниці", – написав блогер.

Мирович порахував, що могла купити радянська людина на свою середню зарплату – 130 рублів.

Продукти:

Ковбаса варена, 2,2 руб................................. можна було купити 59 кг.

Ковбаса копчена, 4,5 руб................................ можна було купити 29 кг.

М'ясо (свинина або яловичина), 2,3 руб............ можна було купити 56,5 кг.

М'ясо (свіжа вирізка на ринку), 4,5 руб....... можна було купити 29 кг.

Десяток яєць, 1,3 руб.......................................... можна було купити 100 десятків.

Пляшка горілки 2,87 руб..................................... можна було купити 45 пляшок.

Кілограм рису, 0,9 руб................................... можна було купити 144 кг.

Обід в їдальні, 1 руб...................................... можна було купити 130 обідів.

Похід у ресторан (скромний), 10 руб............... можна було відвідати 13 разів.

Інші товари:

Пилосос "Тайфун", 45 руб................................. зарплати вистачало на 2,8 пилососа.

Авіаквиток Москва - Алма-Ата, 48 руб......... зарплати вистачало на 2,7 авіаквитка.

Авіаквиток Москва - Братськ, 72 руб................ зарплати вистачало на 1,9 авіаквитка.

Чоботи жіночі на синтетичному хутрі, 82 руб........... зарплати вистачало на 1,5 пари чобіт.

Джинси "Монтана", близько 200 руб.................... зарплати вистачало на 0,65 пар джинсів.

Пальто жіноче, 110 руб................................... зарплати вистачало на 1 пальто і 20 рублів залишалося.

Магнітофон "Дніпро-12", 147 руб...................... зарплати вистачало на 0,8 магнітофона.

Люстра кришталева, 230 руб............................ люстра коштувала майже 2 середні зарплати.

Холодильник "Мінськ-16", 390 руб..................... холодильник коштував 3 середні зарплати.

Кольоровий телевізор "Юність", 430 руб.............. телевізор коштував майже 4 середні зарплати.

Дорогі покупки:

Турпоїздка в Болгарію, 600 руб ...................... поїздка коштувала майже 5 середніх зарплат.

Мотоцикл "Ява" -250, 650 руб ............................ мотоцикл коштував рівно 5 середніх зарплат.

Холодильник "Rozenlew", 800 руб ..................... холодильник коштував понад 6 середніх зарплат.

Автомобіль "Москвич-412", 5000 руб ............... на "Москвич" треба було відкласти 38 зарплат.

Автомобіль "ВАЗ-21011", 6000 руб .................. на "Копійку" треба було відкласти 46 зарплат.

Автомобіль "ВАЗ-2103", 7500 руб .................... на "Трійку" треба було відкласти 57 зарплат.

Ці ціни блогер порівняв із середніми зарплатами в Білорусі, Україні та Росії.

Продукти:

Кілограм вареної ковбаси коштує $2,2 .............. можна купити 227 кг (а не 59, як у СРСР).

Кілограм сирокопченої ковбаси коштує $6 ....... можна купити 83 кг (а не 29, як у СРСР).

Свіже м'ясо коштує близько $7 за кг ....................... можна купити 70 кг (а не 56, як у СРСР).

Десяток яєць коштує трохи більше ніж $1 ....................... можна купити 450 десятків (а не 100, як у СРСР).

Кілограм рису коштує приблизно $0,8 .................. можна купити цілих 625 кг (а не 144 кг, як у СРСР).

Хороший обід у кафе коштує $4 ............................. можна купити 125 обідів (тут залишилося як у СРСР, але якість не порівняти ).

Інші покупки:

За $500 можна купити крутий телевізор ............. це одна середня зарплата, а в СРСР це було 4 зарплати.

Дуже хороші джинси коштують зараз $100 ......... можна купити 5 пар, а в СРСР можна було купити 0,65 пари.

Жіночі чоботи можна купити за $100 ................. можна купити 5 пар, а в СРСР зарплати вистачало на 1,5 пари.

Люстра коштує від $100 ............................................. можна купити 3-5 штук, у СРСР люстра коштувала 2 зарплати.

Чудовий холодильник коштує зараз $500 .......... за зарплату його можна купити, у СРСР холодильник коштував три зарплати.

Турпоїздка в Болгарію коштуватиме $500 ............ це якраз одна середня зарплата зараз, у СРСР путівка коштувала п'ять зарплат.

За його словами, найбільше різницю видно на прикладі автомобілів.

"Копійка" коштувала 46 середніх зарплат – зараз це $23 000. "Трійка" коштувала 57 зарплат – зараз це $28 500. Нині за такі гроші можна купити дуже хороші автомобілі, а що-небудь простіше, на кшталт новенького FW Polo, можна купити в салоні вдвічі дешевше – за $13-15 тисяч, до того ж без черги і "дозволів" – через які доводилося проходити всім, хто купував автомобіль у СРСР", – підсумував блогер.