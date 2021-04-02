Мінфін анонсував реформу податку на прибуток та ПДВ: кого зачепить
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що уряд готує реформу щодо податку на прибуток та податку на додану вартість.
"Зараз ми готуємо комплекс змін до Податкового кодексу, які руйнують існуючі прогалини у законодавстві, що дозволяють різним бізнесам ухилятися від сплати податків. Йдеться передусім про податок на прибуток, ПДВ та екологічний податок", – повідомив Марченко в інтерв'ю для LIGA.net.
За його словами, для окремих високоприбуткових галузей (АПК, інші фінансово-промислові групи) склалася ситуація, коли у відсотковому співвідношенні сплачений ними податок на прибуток для бюджету близький до нуля через компенсацію цим підприємствам ПДВ.
"Але я б не хотів вдаватися до деталей, адже зараз відбувається узгодження моделі. Однак політична підтримка цих змін є. Я розумію, що це рішення буде важко провести через парламент, адже багатьом це не сподобається, але й надалі толерувати ухиляння від сплати податків – не той шлях, що нас влаштовує", – резюмував міністр фінансів.
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Фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).
Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Зокрема, якщо торік платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страхівку (зокрема, пенсійну).