"Меценат" з українським паспортом, який готує вбивць для "Л/ДНР", потрапив у "Миротворець"

Відомий в Росії у якості мецената Олександр Шличков, який готує терористів для "місій" по всьому світу, потрапив в базу "Миротворця" після публікації розслідування OBOZREVATEL.

Шличков очолює спортивні асоціації, нібито займається громадською та благодійною діяльністю. Однак, за даними розвідки, він уже десятки років працює в тісній зв'язці зі спецслужбами Росії – готує військову поліцію Міноборони РФ, яку після відправляють в Сирію і в "Л/ДНР". Про це йдеться у статті OBOZREVATEL.

Російський військовий, який впроваджує бойові методики в збройних силах країни-агресора, також є громадянином України. У нього є відразу два паспорти.

Шличков придумав систему "Золотий трикутник", яку викладав в Головному управлінні військової поліції Міноборони Росії. Він офіційно вписаний членом громадської ради цього управління. Саме військову поліцію росіяни ввели в Сирію.

Їх завдання, нібито, захищати об'єкти, військових, забезпечувати правопорядок. Насправді, вони – навчені бойовики, яких відправляють на територію іноземних держав виконувати спеціальні завдання російської влади.

Шличков вже десятки років працює у тісній зв'язці зі спецслужбами Росії "Миротворець"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня російсько-окупаційні війська сім раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, стріляючи в сторону позицій ВСУ з забороненого озброєння. Йдеться про мінометах калібру 82 мм, гранатомети різних систем і великокаліберних кулеметах.