Курс долара в Україні впав нижче від психологічної позначки

Роман Груша Економіка 13:05, 14.01.2021 Оновлено: 13:26, 14.01.2021

Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні щодо долара в четвер, 14 січня, на позначці 27,97 грн/$.

За добу американська валюта подешевшала на 23 копійки. Про це свідчать дані НБУ.

Курс гривні щодо євро регулятор зафіксував на рівні 34,03 грн/€. У такий спосіб європейська валюта подешевшала на 5 копійок.

Американська валюта подешевшала
НБУ

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

  • Купівля – 27,97 грн/$;

  • Продаж – 28,25 грн/$.

Курс долара в банках впав
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 33,90 грн/€;

  • Продаж – 34,30 грн/€.

Курс євро в банках впав
Мінфін

Прогноз МВФ щодо курсу долара в Україні:

  • 2021 рік – 28,12 грн/долар;

  • 2022 рік – 27,96 грн/долар;

  • 2023 рік – 28,10 грн/долар;

  • 2024 рік – 28,10 грн/долар;

  • 2025 рік – 28,10 грн/долар.

Прогноз за курсом МВФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, думки аналітиків про те, як і чому зміниться вартість валюти, розходяться. У середньому ж експерти прогнозують курс від 28,2 до 28,5 грн/$.

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