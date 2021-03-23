Найкращі викладачі та база від Microsoft: названо головні переваги нового ЗВО "Метінвест Політехніка" в Маріуполі

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков розповів, чим буде відрізнятися новий гірничо-металургійний унивеситет в Маріуполі від вже існуючих в Україні вищих технічних навчальних закладів. Серед переваг нового ВНЗ – сучасні програми навчання, високотехнологічна лабораторна база і симбіоз теорії та практики.

За словами Риженкова, навчати студентів нового вишу, інвестором якого стала Група "Метінвест", будуть кращі викладачі України.

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"У нас буде один з кращих викладацьких складів в Україні. На сьогодні у нас вже працюють 18 кандидатів в доктори, 11 докторів наук, які працюють над програмами освіти. Які саме фокусуються на тому, що сьогодні важливо в промисловості, що сьогодні важливо в автоматизації, що сьогодні важливо, зокрема, і в таких сферах, як охорона праці, як екологія. Це перше, що буде його, я сподіваюся, вирізняти вигідно від інших вишів у нашій країні", – заявив Риженков.

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Також гендиректор "Метінвесту" акцентував увагу на новому для української системи вищої технічної освіти підході до організації навчання.

"ВНЗ буде прив'язаний до промислової компанії, яка готова всі напрацювання застосовувати на практиці, тут же, у себе на підприємстві... Більше того, ми плануємо робити дуальну освіту, коли на третьому курсі вже студенти зможуть половину часу вчитися в університеті, половину часу працювати на підприємстві. І до того часу, коли вони будуть виходити вже бакалаврами, вони вже будуть готовими фахівцями, яким не потрібно буде проходити шлях молодого фахівця на підприємстві, вони можуть відразу йти вже на інженерні посади", – сказав Риженков.

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Предметом особливої гордості нового університету стане сучасна лабораторна база, яку будуть створювати такі світові корпорації як Siemens, Schneider Electric, Honeywell, а також Microsoft.

"У перспективі взагалі університет повинен стати основою для науково-дослідного центру, який би був готовий нові розробки здійснювати в промисловій автоматизації та взагалі в промисловості... ІТ-ахрітектуру самого університету і всіх освітніх програм розробляє компанія Microsoft. Це для них такий теж досить цікавий проект і вони всі свої нові технології в сфері навчання, в сфері освіти мають намір застосувати в нашому університеті. Це наш спільний з ними проект, я думаю, це теж дасть певний імпульс якості викладання і онлайн-орієнтованості, якщо можна так висловитися, в сучасності цього університету", – підкреслив Риженков.

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При цьому місце розташування нового навчального закладу було обрано не випадково.

"Ми обрали Маріуполь, місто металургів на сьогодні. Нам здається, що це теж дасть свій поштовх, в тому числі, і до розвитку Маріуполя, як освітнього центру, як наукового центру, а не тільки, як центру металургії", – заявив Риженков .

На думку гендиректора "Метінвесту", створення технічного ВНЗ нового покоління, який буде відповідати всім вимогам сучасного світу, дасть позитивний поштовх розвитку всієї гірничо-металургійної промисловості.

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"Сьогодні в індустрії нам не потрібні просто інженери, нам потрібні люди, які розуміють, як управляти складними автоматизованими системами промисловості. Тобто нам потрібні не металурги, нам потрібні не гірники – нам потрібні ІТшники з дуже хорошим знанням металургії, з дуже хорошим знанням гірської справи. Це саме те, що буде пропонувати наш університет спільно зі світовими лідерами в напрямку автоматизації", – резюмував Риженков.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "Метінвест" реалізує амбіційний проект – перший недержавний гірничо-металургійний університет Метінвест Політехніка. У ньому будуть готувати фахівців з матеріалознавства, металургії, комп'ютерних наук, автоматизації виробничих процесів, економіки, хімічних технологій та інженерії, архітектури і цивільної інженерії, охорони праці та гірничої справи.