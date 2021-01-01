Компанія Пінчука почала купувати електроенергію з Білорусі

Компанія "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука з 1 січня почала поставки електроенергії з Білоруської АЕС до України.

Про це свідчать підсумки добових аукціонів по доступу до міждержавних мереж, що проводяться НЕК "Укренерго", передає РБК.

Компанія Пінчука отримала можливість щодоби імпортувати з Білорусі 60 МВт.

Другою компанією, що отримала право закуповувати у режиму Олександра Лукашенка і поставляти до України електроенергію, стала "Донбасенерго". Компанія отримала доступ до добової потужності 50 МВт.

Вже з 1 січня до України очікується імпорт з Білорусі не менше 110 МВт електроенергії, що дорівнює десятій частині потужності нововведеній Білоруській АЕС, якій країни Балтії та Польща оголосили бойкот.

Нагадаємо, в грудні НКРЕКУ зняло всі обмеження на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, які були введені навесні 2020 року дорученням президента Володимира Зеленського.

Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 року. В загальному обсязі було поставлено понад 1 млрд кВт годин. Прямі збитки української енергосистеми від імпорту, за оцінками експертів, склали від 3 до 5 млрд грн.

За словами експертів, імпорт також спровокував найбільшу за всю історію країни кризу на енергоринку та рекордні збитки державних енергетичних компаній. Через закупівлі струму в Росії, 95% українських шахт навесні 2020 року змушені були піти на простій.