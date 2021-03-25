Компанія Пінчука отримала доступ до імпорту струму з Білоруської АЕС в квітні

Компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука отримала доступ до міждержавних мереж для поставок електроенергії з Білоруської АЕС в Україні протягом квітня.

Про це свідчать результати аукціону НЕК "Укренерго" з доступу до міждержавних перетинів з 1 по 30 квітня 2021 року.

Компанія Пінчука отримала доступ до перетину 30 МВт протягом усього місяця.

"Дніпросталь-Енерго" першою почала закупівлю електроенергії з Білоруської АЕС ще в січні 2021 року викуповувати доступ до перетину на денних аукціонах.

Незабаром на тлі суспільної критики закупівель струму на Білоруської АЕС режиму Олександра Лукашенка, компанія "Дніпросталь-Енерго" на деякий час припинила самостійно викуповувати міждержавні перерізи з Білоруссю.

Нагадаємо, 11 лютого Європейська комісія прийняла резолюцію щодо Білоруської АЕС, зажадавши зупинки її експлуатації через загрозу для безпеки регіону.

За словами колишнього посла Литви в Україні Пятраса Вайтекунаса, це рішення Єврокомісії може привести до введення санкцій по відношенню до контрагентів АЕС, в тому числі компанії "Інтерпайп" - власника "Дніпросталь-Енерго" як одного з основних імпортерів білоруської атомної енергії в Україні.

18 березня Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, а 19 березня з аналогічним закликом зупинити закупи струму на Білоруської АЕС у Верховній Раді України виступив президент Литви Гітанас Науседа.